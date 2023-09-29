7 عادات بسيطة لإنقاص الوزن دون حرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - تكثر الوصفات وأنظمة الحمية الغذائية التي تعد الراغبين في إنقاص الوزن بنتائج سريعة، إلا أن بعضها قد يكون معقدًا أو قاسيًا، مما يصعب على الكثيرين الالتزام به.

في التقرير سنقدم بعض النصائح البسيطة والفعالة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون والوزن الزائد، وفقا لروسيا اليوم.

نصائح لإنقاص الوزن:

1- شرب الماء قبل الوجبات: يساعد شرب الماء قبل الوجبات على الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام.

2- تناول البيض في الفطور: يحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع، كما أنه يعزز عملية حرق الدهون.

3- تناول القهوة والشاي الأخضر: يحتوي الكافيين الموجود في القهوة والشاي الأخضر على خصائص تساعد على حرق الدهون.

4- الالتزام بفترات صيام متقطعة: يساعد الصيام المتقطع على تنظيم عملية الأيض وحرق الدهون.

5- التقليل من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة: ترتبط زيادة استهلاك السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة بالسمنة والعديد من الأمراض الأخرى.

6- تناول المزيد من الخضراوات والفواكه: تعد الخضراوات والفواكه من الأطعمة الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن.

7- الحرص على النوم الجيد: يساعد النوم الجيد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.