ما الذي يميز الأشخاص الأصحاء في الثمانينيات والتسعينيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع تقدم العمر، تبدأ صحة الدماغ في التدهور، ما قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، مثل الخرف وضعف الذاكرة.

ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها للحفاظ على صحة الدماغ في الشيخوخة.

وكشفت دراسة جديدة عن مفتاح صحة الدماغ في الشيخوخة، إذ وجدت أن ممارسة التمارين الرياضية المتنوعة، مثل التمارين الهوائية وتدريب القوة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي.

الدراسة التي أجريت جزء من تعاون كبير ومتعدد المواقع مع مؤسسة McKnight Brain Research Foundation، التي لديها معاهد في جامعة فلوريدا وجامعة ميامي وجامعة أريزونا وجامعة ألاباما-برمنغهام.

في الدراسة التي نُشرت في مجلة GeroScience، قيم الباحثون 184 شخصا يتمتعون بصحة معرفية، تتراوح أعمارهم بين 85 و99 عاما، حيث أبلغ كل مشارك عن عاداته الرياضية وخضع لمجموعة شاملة من الاختبارات النفسية العصبية المصممة لتقييم أبعاد مختلفة للوظيفة الإدراكية، بحسب روسيا اليوم.

ووجدوا أن أولئك الذين دمجوا التمارين الهوائية، مثل السباحة وركوب الدراجات، وتمارين القوة مثل رفع الأثقال في روتينهم، كان لديهم خفة حركة ذهنية أفضل وتفكير أسرع وقدرة أكبر على تغيير تفكيرهم أو تكييفه.

واكتشف الباحثون باستخدام أداة "تقييم مونتريال المعرفي" التي توفر رؤية متوازنة للعديد من جوانب الإدراك، أن الأشخاص الذين لم يشاركوا في أي تمرين بدني سجلوا نتائج أقل من أولئك الذين مارسوا تدريبات القلب والقوة.

وتشير النتائج إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المتنوعة ترتبط بتحسن الأداء الإدراكي لدى الأشخاص في أواخر الثمانينات وما بعدها.

وتوفر النتائج قاعدة أدلة لمقدمي الرعاية الصحية للنظر في التوصية بنظام مختلط من التمارين الهوائية وتمارين القوة كجزء من خطط العافية لمرضاهم.