بعد وفاتها.. معلومات عن بنات الفنانة نجاح سلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفت بعشقها لمصر، غنت العديد من الأغاني الوطنية والدينية ولم تترك مناسبة وطنية إلا وتكون حاضرة فيها على مدار عقود من الزمن، إذ تربت على أصوات مصرية شهيرة مثل أم كلثوم وعبد الوهاب، إنها الفنانة نجاح سلام التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الخميس.

بنات الفنانة نجاح سلام

أنجبت الفنانة نجاح سلام ابنتين وهما سمر سلمان العطيفي وهى كاتبة صحفية وشاعرة ومتزوجة من أمجد العطافي، وهي التي أعلنت اليوم خبر وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».

ريم سلمان العطيفي هي الابنه الثانية للفنانة الراحلة نجاح سلام، وكشفت الفنانة نجاح من قبل في أحد اللقاء التلفزيونية عن سبب سفرها المتكرر إلى الكويت، قائلة: «بنتي فلذة كبدي عايشة في الكويت، عشان كده كثيرة الزيارة لهناك كل سنة تقريبا، بقعد شهرين في القاهرة شهرين في لبنان، ليا حصة كبيرة فيها، وبحب مصر لأن ليها فضل كبير عليا».

أحفاد الفنانة نجاح سلام

تمتلك الفنانة الراحلة نجاح سلام 6 أحفاد وهم بلال جمال وطارق جمال وخالد جمال وسلمان جلال ودلال حمود ومحمد العطافي وأيضا أحمد العطافي.

في وسط ثقافي وديني وُلدت نجاح سلام عام 1931، في أسرة يختلف أفرادها من حيث الدراسة والتخصص، فبحسب حديث نادر لها والدها هو محيي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، عمل مديرًا لمحطة الإذاعة اللبنانية، ثم استقال ليتولى إدارة الأعمال الفنية لابنته، التي كان يلازمها باستمرار.

الأعمال الفنية لنجاح سلام

عام 1949 سجلت أول أغانيها وهى «حول يا غنام» وأغنية يا جارحة قلبى وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت فى مصر وحلب ودمشق وبغداد ورام الله، ومثلت أول أدوارها بالسينما فى فيلم «على كيفك» ثم فيلم «ابن ذوات» و"الدنيا لما تضحك" مع شكرى سرحان وإسماعيل ياسين و"الكمساريات الفاتنات" و"سر الهاربة" مع سعاد حسنى وغيرها.