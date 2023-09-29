تشنجات القدم.. إليك الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تشنجات القدم هي انقباضات مفاجئة ومؤلمة لعضلات القدم، والتي يمكن أن تستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق.

تحدث تشنجات القدم في أي وقت من اليوم، ولكنها أكثر شيوعًا أثناء الليل أو بعد النشاط البدني، ولها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

أما الأسباب البسيطة لتشنجات القدم تتمثل في التحميل الزائد على عضلات القدم، على سبيل المثال أثناء الركض، بحسب الدكتور برنهارد ديكرايتر اختصاصي إعادة التأهيل الألماني.

كما قد ترجع تشنجات القدم إلى نقص المغنيسيوم في الجسم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات والموز وخبز الحبوب الكاملة.

أما الأسباب الخطيرة لتشنجات القدم فتكمن في داء السكري وأمراض الأعصاب والغدة الدرقية واضطرابات سريان الدم، بالإضافة إلى تشوهات القدم مثل القدم المسطحة أو المقوسة.

وللوقاية من تشنجات القدم ينبغي الحرص على استرخاء عضلات الدم بانتظام، وذلك من خلال رفع الأقدام أو أخذ حمام دافيء.