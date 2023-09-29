نقص فيتامين B12.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أكد المركز الاتحادي لتقييم المخاطر أن فيتامين B12 ضروري لبناء الدم والخلايا العصبية، وأن نقصه له أسباب عديدة، منها التهابات المعدة والأمعاء المزمنة، وشرب الخمر، وتناول بعض الأدوية، التي تؤثر على امتصاص الفيتامين.

وتشمل الأسباب أيضا الاستغناء عن الأغذية ذات الأصل الحيواني؛ لذا يعد النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12.

وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في فقر الدم والتعب وتراجع القدرة على بذل المجهود والصداع والدوار واصفرار البشرة وتساقط الشعر وآلام الصدر وصعوبات التنفس وتدهور العصب البصري وضعف التركيز والنسيان والشعور بوخز وتنميل، خاصة في الساقين، بالإضافة إلى الاكتئاب.

المعدل اليومي

وأشار المركز إلى أن الشخص البالغ يحتاج إلى فيتامين B12 بمعدل 0ر4 ميكروغرام يوميا، بينما ترتفع إلى 5ر4 أو 5ر5 لدى الحوامل والمرضعات على الترتيب، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B12 في الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.