كيف تحافظين على صحة المنطقة الحميمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

العناية بالمنطقة الحميمة من الأمور المهمة التي يجب على كل امرأة أن تهتم بها، كونها حساسة ويجب العناية بها بشكل صحيح للحفاظ على صحتها وسلامتها، وتجنبًا للمتاعب الصحية كالالتهابات والجفاف والحكة.

وينبغي استخدام منتجات العناية المخصصة للمنطقة الحميمة، والتي تمتاز بأُس هيدروجيني “pH”مناسب للمنطقة الحميمة، والذي يقع بين 8ر3 و4ر4، مما يجعل المنطقة الحميمة أكثر حمضية من البشرة، التي يبلغ أسها الهيدروجيني 5ر5، بحسب مجلة “Women's Health” المعنية بصحة المرأة.

ويراعى أيضا عدم المبالغة في العناية بالمنطقة الحميمة؛ نظرا لأن الإفراط في استخدام منتجات العناية قد يقضي على البكتيريا الطبيعية الصحية في فلورا المهبل، والتي يستعين بها المهبل في عملية التنظيف الذاتي.

ارتداء الملابس الداخلية المناسبة

يجب ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن، والتي توفر تهوية جيدة للمنطقة الحميمة، وليس من خامات اصطناعية؛ نظرا لأن القطن يوفر تهوية جيدة للمنطقة الحميمة.

ومن المهم أيضا عدم تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب؛ نظرا لأن المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا الطبيعية الصحية في فلورا المهبل.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال ملاحظة زيادة في الإفرازات المهبلية أو حدوث تغيرات على لونها أو رائحتها.