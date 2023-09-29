تجنيد ملكات جمال بيلاروسيا 2023 في الخدمة العسكرية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في خطوة جديدة من نوعها جندت دولة بيلاروسيا مجموعة من ملكات الجمال بأرضها للمشاركة في الخدمة العسكرية، في حملة تسعى لتحفيز الإناث على الاشتراك في تلك المهمة الوطنية.

تفاصيل تجنيد ملكات الجمال في بيلاروسيا

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شاركت المتنافسات في مسابقة ملكة جمال بيلاروسيا لعام 2023 في دورة عسكرية، وذلك لتحفيز الإناث للانخراط في الخدمة العسكرية لبلادهن.

وتم تجنيد المتسابقات في مسابقة ملكة الجمال للعام الجاري، لإلهام الفتيات والنساء للمشاركة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي بريمورسكي تم تدريب حوالي 75 فتاة على الأساسيات العسكرية بما في ذلك الحفر والتدريب التكتيكي والتعامل وسط الحرائق، وتعليمات الحماية من الإشعاع والكيميائية والبيولوجية.

إحدى ملكات الجمال تدربت على إطلاق النار

وفي تصريحات إعلامية لها، قالت ناديشدا تولستيكوفا، التي فازت بلقب ملكة جمال أفضل عارضة أزياء في البلاد عام 2023، إنها تدربت على إطلاق النار باستخدام الأسلحة المختلفة، وأن ملكات الجمال سيثبتن أنهن بإمكانهن فعل ما يفعله الرجال الأقوياء.

وبحلول نهاية العام الجاري، سيتم تسجيل 300 فتاة أخرى و1000 فتى، في دورات مكثفة لمدة 5 أيام تعتبر بمثابة مقدمة للمهن العسكرية أو التعبئة.

ومن جانبه أشار أحد قادة الجيش البيلاروسي، إلى أن ضم عدد من ملكات الجمال إلى الصفوف العسكرية كان يهدف إلى إضفاء مظهر جذاب على الجيش، ويساهم في بث روح الطاقة الوطنية بين صفوفه من الفتيات والرجال على حد سواء.

من هي ملكة جمال بيلاروسيا 2023؟

وفي 8 سبتمبر الجاري تُوجت إليونورا كالتشالوفسكايا بلقب ملكة جمال بيلاروسيا 2023، إذ أصبحت هي الممثلة الرسمية لبلادها في النسخة القادمة من مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام العام المقبل.

وتفوقت «إليونورا» على 23 متسابقة أخرى، وهي تبلغ من العمر 23 عامًا وتعمل كعارضة أزياء، كما حصلت بصفتها الفائزة على المستوى الوطني، على جائزة نقدية وقطعة مجوهرات وسيارة ماركة «جيلي» وهدية غير متوقعة من وزارة الإعلام، وهي مجموعة أعمال للشاعر والكاتب الكلاسيكي البيلاروسي يانكا كوبالا.

وتم تتويج كسينيا فلاسيوك كوصيفة أولى، وميلانا ياكيموفيتش كوصيفة ثانية.

وشملت المراكز العشرة الأولى كل من، إليزابيث كازاك، وداريا نيجنيكوف، وديانا تساريفا، وكريستينا إيفانوفا، وألينا جيراسيمينكو، ومارثا ميريكو، وناديجدا تولستيكوفا.