ما هو مرض التصلب المتعدد؟.. أعراضه تصل للعجز وفقدان البصر

القاهرة - سمر حسين - صحة

التصلب المتعدد، مرض مناعي نادر، يصيب نحو 2.8 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم، ومقابل 3 سيدات تعاني المرض يصاب رجل واحد، وتتراوح أعمارهم بين 15 إلى 40 عاما، إذ يسبب تلف وتدهور في الأعصاب، مع تشنجات وتيبس العضلات، وقد يتملك اليأس المصابين بالمرض، ويتخذون قرارات غير مسؤولة، وقد تختلف مؤشرات المرض وأعراضه من شخص لآخر، وفقا لمكان الألياف العصبية المصابة.

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد، من الأسباب والأعراض وطرق التعامل معه، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أعراض مرض التصلب المتعدد

خدَر أو ضعف في واحد أو أكثر من أطراف الجسم.

الوخز.

انحناء الرقبة للأمام.

ضعف التوازن.

المشية المترنحة أو عدم القدرة على المشي.

فقدان جزئي أو كلي للبصر.

شعور بالألم أثناء حركة العين.

رؤية مزدوجة لمدة طويلة.

ضبابية الرؤية.

الدوار.

مشكلات في الوظائف الجنسية.

مشكلان في وظائف الأمعاء والمثانة.

الإرهاق.

التلعثم.

مشكلات إدراكية.

اضطرابات مزاجية.

هل يسبب التصلب المتعدد الشلل؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أستاذ طب المخ والأعصاب، لـ«هُن»، على سؤالي: هل يسبب التصلب المتعدد الشلل؟ قائلًا: «الأعراض يمكن أن تتمثل في هجمات تؤثر على الجسد، وارتفاع في درجة الحرارة، ضعف شديد في العضلات، ومشاكل في الدماغ والنخاع الشوكي، وتتطور ليصبح المريض جليس على كرسي متحرك».

وتابع أستاذ طب المخ والأعصاب، خلال الحديث عن مرض التصلب المتعدد، بأن مرضاه يعانون من عدم التوازن، وعدم القدرة على القيام بأبسط الوظائف حتى البسيطة.

أطعمة محظورة على مرضى التصلب المتعدد

عن الأطعمة المحظورة على مرضى التصلب المتعدد، وما لا يُسمح به لهم، تقول الدكتورة مروة مجدي، أخصائية التغذية، حددت لـ«هُن»: «يجب على المرضى وذويهم محاولة إعداد نظام غذائي للمحافظة على الصحة العامة، من خلال عدم المبالغة في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة الكافيين مثل النسكافيه والقهوة والشاي، والمياه الغازية، والابتعاد عن تناول العصائر المصنعة وعدم التحلية بالسكر».

نصائح لمرضى التصلب المتعدد

من أبرز النصائح لمرضى التصلب المتعدد، لمحاولة السيطرة على الأعراض:

- يجب ممارسة الرياضة بانتظام، لتقوية العضلات.

- يجب تجنب الحر الشديد.

- عدم الاستحمام بماء ساخن.

- الابتعاد عن التدخين.

- عدم التواجد في بيئة ملوثة.

- تجنب التوتر والقلق الإرهاق.

- تجنب الإجهاد البدني.

- تناول طعام صحي.