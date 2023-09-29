في اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر.. كيف نقلل خسائر الطعام؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحل اليوم 29 سبتمبر، اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر، الذي حددته هيئة سلامة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، للتوعية بالفاقد والمهدر من الطعام، بهدف خفض نصيب الفرد من هدر الغذاء العالمي في متاجر التجزئة والمحلات التجارية إلى النصف، والحد من خسائر الطعام على طول سلاسل إنتاج الأغذية وإمداداتها، لذا نقدم مجموعة من النصائح للحد من إهدار الطعام، وفق هيئة سلامة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

في اليوم العالمي للفاقد والمهدر.. كيف نقلل هدر الطعام؟

تتعدد طرق تقليل إهدار الطعام، ونقدم منها 7 أفكار لتقليل استهلاك الأغذية في اليوم العالمي للفاقد والمهدر من الوجبات:

1- تقييم مخزن المؤن والثلاجة والفريزر قبل الذهاب إلى المتجر لمنع الإفراط في الشراء.

2- إنشاء خطة وجبات، إذ يعد التخطيط لعدد قليل من الوجبات على الأقل كل أسبوع طريقة رائعة لضمان حصولك على وجبات صحية وتقلل من فرص إهدار الطعام في اليوم العالمي للفاقد والمهدر.

وتمنعك خطة الوجبات من شراء كثير من الطعام، لأنك تشعر أنك بحاجة إلى الاستعداد لأي شيء، بجانب ذلك قم بتنسيق وجباتك حتى لا تستخدم مكونات مختلفة تمامًا لكل وصفة، مثال خطط لتناول البروكلي كطبق جانبي في إحدى الليالي، وفي طبق خزفي في الليلة التالية.

3- حفظ وتناول بقايا الطعام بشكل آمن

إذا كنت تعتقد أنك لن تتمكن من تناول بقايا طعامك في غضون ثلاثة أيام، قم بتخزينها في الثلاجة، ووضع ملصق عليها حتى تقلل من استهلاك الطعام في اليوم العالمي للفاقد والمهدر، كذلك حافظ على الفريزر الخاص بك منظمًا حتى لا يضيع الطعام.

كيف تحافظين على الفواكه والخضروات من التلف؟

4- تخزين الطعام بشكل مناسب

أحد أكبر الأسباب التي تجعل الناس يقولون إنهم لا يأكلون الفواكه والخضروات، هو سرعة التلف التي تتعرض له، بسبب عدم تخزينها بشكل جيد، لذلك اشتري ما يمكنك تناوله خلال أسبوع فقط، وقومي بتخزين الخضروات الورقية بمنشفة ورقية في حاوية بلاستيكية في درج الأطعمة الطازجة، والطماطم والموز على المنضدة، والبطاطس والبصل في مكان بارد ومظلم، والأعشاب الطازجة في كوب من الماء، ثم احتفظي ببعض الفواكه والخضروات المجمدة في متناول يدك في حالة تناول جميع منتجاتك الطازجة قبل يوم البقالة التالي.

5- شراء الأطعمة غير طازجة

المقصود بشراء الأطعمة غير الطازجة إلى الفواكه أو الخضروات المشوهة أو ذات الشكل الغريب، لذلك اشتري الأطعمة الطازجة أو التعاون مع أصحاب المزارع وشراء الأكلات المدعومة من المجتمع أو سوق المزارعين، للحصول على بعض المنتجات المثالية، ولا تشتري المنتجات المكسورة أو الفاسدة.

6- تسميد بقايا الطعام

حتى قشور الخضار لا يجب أن تضيع، لذلك في اليوم العالمي للفاقد والمهدر استغلي بقايا الطعام في التسميد في الفناء الخلفي للمنزل، وهي طريقة رائعة لإبعاد مخلفات الطعام عن مكب النفايات وتوفير التغذية لحديقتك، يمكنك أيضًا العثور على حاويات سماد صغيرة يمكنك الاحتفاظ بها في منزلك.

7- استخدم بقايا الطعام بطريقة إبداعية

ابحث عن طرق لاستخدام الأطعمة غير الطازجة بدلاً من رميها، فيمكن تحويل قصاصات وقشور الخضار إلى مرق الشوربة، واستخدام التفاح أو التوت الأزرق الناعم مطبوخ بشكل مثالي في دقيق الشوفان.

-يمكنك حتى استخدام الخبز القديم لصنع الخبز المحمص، كما تعتبر الخضروات الذابلة رائعة الشوربة أو البطاطس المقلية، أحد أفضل الأشياء المتعلقة بالحساء هو أنه يمكنك صنعه من أي شيء تقريبًا.