كيف تتعامل الفنانة منال الفطاطري مع بناتها؟.. «زي القطط مع بسنت وداليا شوقي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد غياب عن الشاشات والأضواء والابتعاد عن الوسط الفني، عادت الفنانة منال الفطاطري، والدة الفنانتين بسنت وداليا شوقي، وحماة الفنان محمد فراج، لتتحدث خلال الساعات الماضية، عن حياتها كزوجة وأم، وكيفية تخليها عن حلمها في الفن، من أجل الأمومة وتربية بناتها الثلاثة، ومشوارها حتى أصبحن يافعات وزوجات، إذ أدت رسالتها معهن على أكمل وجه.

منال الفطاطري: عاملة زي القطة على بناتي

تحدثت الفنانة منال الفطاطري، خلال تصريحات تليفزيونية، عن كونها أم لـ3 فتيات، اثنتين منهن يعملن في مجال التمثيل والفن، قائلةً: «تعبت في تربية ولادي أوي، وعاملة زي القطة اللي مستعدة تاكل اللي ييجي جنبهم، وأنا سنجل ماما، كانوا هما كل حياتي، فتعبي بخاف عليه أوي، قررت اختار إني أتجوز وأكون أم عن إني أبقى فنانة، اشتغلت 4 سنين وبالنسبة ليا بمثابة 10 سنين، وحققت هدفي الحمد لله، لكن كان عندي ضغوط، ولادي مكانوش مبسوطين واتعودوا إني ربة منزل، ودي كانت وظيفتي قاعدة معاهم 24 ساعة».

بناتي اتجوزوا وليهم حياتهم الخاصة

واصلت الفنانة منال الفطاطري، الحديث عن حياتها كأم وزوجة بعيدا عن التمثيل، قائلةً: «كنت شايلة كل حاجة خاصة بولادي وهما متعودوش على غيابي، وكان عليا ضغوط تانية غير الفن، مندمتش لكن زعلت لما السنين عدت ولقيت البنات بتتجوز واحدة وراء التانية وعندهم حياتهم، الحمد لله ربنا معوضني بيهم وكارمني، بطلت تمثيل من 17 سنة، وعاملة زي اللي دايرة في ساقية ومسؤولياتي كتيرة».

أولوية الأمومة أهم من الفن

وتابعت الفنانة منال الفطاطري، الحديث عن ابتعادها عن الفن منذ 17 عام: «كنت عايشة حياة تفوق قدرة 3 أشخاص، كان لازم أكون موجودة مع البنات، لأن مفيش غيري، وهما أكثر من نص عمري وكانوا وقتها في سن المراهقة، أولوية الأمومة كانت أهم عندي من الفن، ولو رجع بيا الزمن مش هاخد نفس القرار ده».

مبعملش حماة على فراج

عن علاقتها بزوج ابنتها الفنان محمد فراج، قالت الفنانة منال الفطاطري، خلال اللقاء: «مبعملش حماة على فراج ده شربات، أنا بحاول أوازن بينه وبين بسنت، هو طيب ومسالم جدا وواخد قلبي، هما الاثنين طيبين بس بسنت من الجيل الجديد وعارفة حقوقها كويس ومتمسكة بيها، هو من مدرسة ولادنا زمان هو ابن بلد، ومبقلقش من إشاعات الانفصال بينهم، قولتلهم داروا على شمعتكوا».

معلومات عن الفنانة منال الفطاطري

الفنانة منال الفطاطري، قدمت عدداً من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، كان آخرها مسلسل «البوابة الثانية»، كما شاركت في فيلم «عصابة الدكتور عمر»، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومصطفى قمر.

- تزوجت من لاعب النادي الأهلي، شوقي عبدالشافي، وأنجبت منه 3 فتيات، اثنتان منهن تعملان بالوسط الفني، وهما بسنت وداليا شوقي.

- شاركت في مسلسل «عسكر وحرامية»، مع الفنانة سميحة أيوب.

- ظهرت في مسلسل «قلب امرأة» مع الفنانة إلهام شاهين.

- ابتعدت عن الوسط الفني والأضواء قبل 17 عاما، للتفرغ لرعاية بناتها.

بكاء منال الفطاطري في زفاف بسنت شوقي

لفتت الفنانة منال الفطاطري، الأنظار إليها بسبب بكائها في حفل زفاف ابنتها بسنت شوقي، بحضور ابنتها الثانية داليا شوقي، إذ جذبت العيون إليها حينما شاهدتها للمرة الأولى بفستان الزفاف، في مايو 2022.