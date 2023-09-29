أمل جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. نتائج واعدة لعقار جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم أظهر نتائج واعدة في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ما يعطي أملا بالشفاء للعديد من المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

ويعاني نحو 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30-79 عاما في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، لكن فقط 21% منهم يتلقون العلاج، وهناك فئة من المرضى لا تزال تعاني من ارتفاع ضغط الدم على الرغم من تلقيها العلاج، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور لوك لافين، أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب في مستشفى كليفلاند كلينك، أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط المعروف باسم ارتفاع ضغط الدم المقاوم، هو عامل خطر رئيسي للأمراض القلبية الوعائية والوفيات في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع ضغط الدم المقاوم

وأشار الدكتور لافين إلى أن ارتفاع ضغط الدم يوصف بأنه مقاوم في حال بقاء ضغط الدم عند مستويات مرتفعة وغير آمنة بالرغم من استخدام ثلاثة أنواع من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، ومن ضمنها مدرات البول.

ويعد الدكتور لافين الباحث الرئيسي في الدراسة السريرية، التي تنظر في مدى أمان وكفاءة عقار لوروندروستات، الذي يعد الدواء الجديد المحتمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم. وأضاف الدكتور لافين: "تتمثل طريقة عمل عقار لوروندروستات في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم".

وأظهر عقار لوروندروستات في المرحلة الثانية متعددة المراكز للتجربة السريرية، فعالية ملموسة في خفض ضغط دم المرضى المرتفع بصورة آمنة، وتُظهر المؤشرات بأنه قد يكون مفيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة. وتم نشر نتائج الدراسة خلال الشهر الجاري في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وأضاف الدكتور لافين: "على الرغم من أن هذه الدراسات لا تزال في مراحلها المبكرة إلا أن النتائج مشجعة؛ إذ يمكن للدواء أن يقدم بديلا لأساليب العلاج الحالية لارتفاع ضغط الدم المقاوم، ومنها مضادات مستقبلات الكورتكويدات المعدنية (MRAs)، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة؛ نظرا لأن مضادات مستقبلات الكورتكويدات المعدنية قد يكون لها آثار جانبية تشمل فرط بوتاسيوم الدم والاضطرابات الهرمونية، والتي قد تمنع بعض المرضى من تناولها".

وبالتزامن مع التجارب السريرية الجارية، أوضح الدكتور لافين أن مستشفى كليفلاند كلينك يشارك أيضاً في عدد من الدراسات الأخرى عن عقار لوروندروستات، ومن المتوقع أن يبدأ في القريب العاجل بإشراك المرضى في هذه الدراسات.

نصائح ذهبية لمواجهة ارتفاع ضغط الدم

بيّن الدكتور لافين أن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب أضرارا جسمية في القلب، وقال: "قد لا يشعر مرضى ارتفاع ضغط الدم بأية أعراض، لذلك من المهم تقييم ضغط الدم بصورة دورية من قبل أخصائي طبي. كما يجب على المرضى، الذين يتم وصف أدوية لهم الحرص على تناولها بحسب الجرعات والأوقات المحددة من قبل الأطباء، وفي حال استمرار ارتفاع ضغط الدم، يجب عليهم التحدث مع مزود الرعاية الصحية بخصوص مختلف الأدوية، التي يستعملونها".

وأشار الدكتور لافين إلى أنه على الرغم من اختلاف الإرشادات الطبية العامة حول العالم، إلا أن معظم الأطباء ينصحون بضرورة بقاء ضغط الدم تحت معدل 80/130.

وأكد الدكتور لافين أنه إلى جانب تناول الأدوية فإن تغيير أسلوب الحياة يمكنه كذلك المساعدة في خفض مستويات ضغط الدم عبر القيام بما يلي:

· تناول غذاء صحي من خلال اتباع نظام غذائي شرق أوسطي على سبيل المثال يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك واللحوم الخالية من الشحوم وزيت الزيتون.

· ممارسات التمارين الرياضية بانتظام.

· الإقلاع عن التدخين والخمر.

· تقليل كميات الملح والدهون المتحولة والمشبعة.