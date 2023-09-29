الجلوس لفترات طويلة.. قاتل صامت يهددك دون أن تشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون من أن عدم النشاط لفترة طويلة قد يؤدي إلى الموت المبكر.

وأوضحت أن الجلوس لمدة عشر ساعات يوميا، سواء كان ذلك في العمل أو مشاهدة التلفاز يزيد بسرعة من خطر الإصابة بالخرف.

وعلى الرغم من أن أجسادنا مصممة للحركة، فإن أوقات العمل أو أثناء مشاهدة التلفاز أو تصفح الهواتف، فإننا نجلس لفترات طويلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويتسبب ذلك أيضا في آلام الظهر، ووجدت دراسة أجرتها جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة أن 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميًا لم تكن كافية لتعويض المخاطر الصحية للجلوس لساعات.

إذن ما الذي يمكنك فعله لمساعدة نفسك؟

تشمل طرق تقليل عدد ساعات الجلوس يوميًا الوقوف في القطار، وصعود الدرج، والتجول في المكتب عند تلقي مكالمة هاتفية، والخروج للتنزه في استراحة الغداء.

وجدت دراسة أجرتها جامعة تشيستر بإنجلترا أن الوقوف لمدة ثلاث ساعات يوميا يعادل تشغيل عشرة سباقات ماراثون في السنة.

وجدت أبحاث أخرى أن الوقوف معظم اليوم يحرق حوالي 30 ألف سعرة حرارية أكثر من الجلوس، ومن ثم حرق المزيد من الدهون.

فوائد أخرى للحد من الجلوس لفترات طويلة:

منع السرطان:

أظهرت الأبحاث أن الحد من الجلوس لفترات طويلة يقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطانات الرئة والرحم والأمعاء .

وكشفت دراسة أجرتها أستراليا والتي أخذت بيانات من 130 ألف امرأة، عن انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى أولئك الذين يمارسون الرياضة.

وعلى وجه التحديد، كان هناك انخفاض بنسبة 104% في خطر الإصابة بسرطان الثدي السلبي الثلاثي لدى النساء اللاتي جلسن أقل.

صحة القلب:

الجلوس لفترات طويلة يضر بالقلب، ووجد باحثون أستراليون أن كل ساعة نقضيها جالسين في مشاهدة التلفاز تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%.

وجمعت جامعة ليستر نتائج 18 دراسة ووجدت أن الأشخاص الذين كانوا مستقرين لفترات أطول لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 2.5 مرة أعلى من أولئك الذين كانوا مستقرين لأقل وقت.

الوقاية من السكري:

الأشخاص الخاملين لديهم خطر مضاعف للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما أن النساء قد يتناولن وجبات أكثر أثناء الجلوس، في حين أن الرجال قد يكونون أقل عرضة للخطر لأنهم ببساطة يميلون إلى التحرك أكثر عندما يستيقظون.

الصحة النفسية:

تم ربط أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة مع قلة النشاط، والذي قد يشمل الجلوس طوال اليوم.

قام الباحثون في جامعة كوليدج بلندن بتتبع نشاط المراهقين ووجدوا أن أولئك الذين يجلسون لفترة طويلة من اليوم لديهم خطر أكبر للإصابة بالاكتئاب في سن 18 عامًا.

انخفاض خطر الموت المبكر:

وجدت دراسة أسترالية راقبت الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا أن أولئك الذين جلسوا لأكثر من 11 ساعة يوميًا لديهم احتمال متزايد للوفاة في السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بأولئك الذين جلسوا لمدة أقل من أربع ساعات يوميًا.

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