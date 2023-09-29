«مؤسس أولياء أمور مصر» تستقبل العام الدراسي بمبادرة «صور فرحة أول يوم دراسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقتراب الدراسة، قررت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إعادة تفعيل مبادرة «صور فرحة أول يوم دراسة»، لتنفيذها أول يوم دراسة لتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة وإدخال الفرحة على قلوبهم، وهي مبادرة تفعالية بين أولياء الامور يشاركون فيها صور أبنائهم في أول يوم دراسة.

مبادرة أولياء أمور مصر لأول يوم مدرسة

وفي حديثها لـ«هن» قالت الدكتورة داليا الحزاوي، إن المبادرة تفاعلية مع الأعضاء تهدف إلى مشاركة أولياء الأمور صور لأولادهم بالزي المدرسي، في أول يوم دراسي ونشرها لإدخال البهجة عليهم وعلى أولادهم.

وقالت داليا الحزواي: لا تكمن أهمية المبادرة في سعادة الصغار وطمأنة الأمهات في أول يوم مدرسة فقط، لكن بحسب الحزاوي لها أهمية أخرى تتمثل في التهيئة النفسية للطلاب عند العودة للمدارس، من خلال غرس قيم تقدير العلم والمعرفة لدى أبنائهم، وتهيئتهم تدريجيا.

ضوابط مهمة في أول يوم مدرسة

لا يجب أن تنسي السعادة الأسرة، بأهمية الالتزام بضوابط الملابس التي يرتديها الصغار، وتقول داليا الحزاوي، إنه على الأمهات الاطلاع على لائحة الانضباط المدرسي مع الأبناء لمناقشتها والالتزام بها، ومعرفة مالهم وما عليهم، نظرًا لأهمية لائحة الانضباط المدرسي الجديدة التي تقوم بمكافأة كل طالب يلتزم بها: «يجب على الأهل نصح الأبناء بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي لحصد 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي، خلال سنوات النقل، وكذلك حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة والعقاب في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللائحة».

وخلال حديثها قالت «الحزاوي» إن لائحة النظام والانضباط المدرسي تنظم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ وتعمل على تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، ويمثل الانضباط في المدرسة أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازي، جنبًا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس؛ إذ إنه في غيبة النظام والانضباط المدرسي، لا يمكن إنجاز أي من هذه المهام، ويتحول أي جهد في هذا المجال إلى فاقد.