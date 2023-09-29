ما التفسير النفسي وراء الحلم المتكرر بوفاة شخص عزيز عليك وهو على قيد الحياة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

رؤية شخص يتوفى وهو على قيد الحياة من الأحلام التي تسبب القلق والخوف لدى الرائي، خاصة إذا كان الشخص الميت قريبًا منه.

ولكن، هل تساءلت يوما عن التفسير النفسي وراء الحلم المتكرر لوفاة شخص عزيز عليك وهو على قيد الحياة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقا لما أوضحته الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، لـ "الخليج 365".

قالت استشاري العلاقات: "الأحلام ترتبط بما يدور في العقل الباطن عند الإنسان من أفكار وتخيلات وطموح، وهو انعكاس لمشاعر وأفكار الفرد".

وأضافت: "العقل الباطن يستمر أثناء النوم في الاستيقاظ، ومن ثم كل ما يفكر به المرء قبل للنوم يأتي في صورة أحلام".

وتابعت، وهناك عدة أسباب لهذه الرؤية، وتشمل:

الاضطرابات النفسية.

الخوف من فقدان الشخص.

تعبيرا عن المشاعر تجاه الشخص الذي يحلم به".

- كثرة الحب والترابط والتعلق التي يشعر بها الحالم تجاه الشخص الذي يحلم به".

- تُشير إلى المعاناة والمشكلات التي يعيشها هذا الشخص في الحقيقة.

- الخوف من قبل الحالم على أسرة المتوفى.

- التفكير في الشخص بشكل مفرط من الأمور التي تسبب هذه الرؤية

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