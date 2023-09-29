كيف تحضر "لانش بوكس" صحيا لطفلك مع أول أيام الدراسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعد غد الأحد، يبدأ العام الدراسي الجديد، وفي أول أيامه قد تحتار الأمهات في تحضير "لانش بوكس" صحي للأطفال.

الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية، يقول إن الطفل يحتاج وجبات مفيدة للجسم وخفيفة على المعدة وسهلة التناول، بين الحصص المدرسية، لكي يستطيع استكمال يومه الدراسي، وممارسة كافة نشاطاته.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365"، طرق إعداد "اللانش بوكس" في أول أيام الدراسة، للأبناء.

وقال إنه على أولياء الأمور التركيز في وضع الأهم فالمهم، أي وضع الأطعمة المفيدة مثل الخضروات والفواكه والأطعمة الأساسية الغنية بالبروتين، ثم السناكس والحلوى أخر شيء، حيث يمكن الاستغناء عنها.

وأكد على ضرورة وضع ما يلي بصندوق الطعام:

1- الخضروات والفواكه، مثل شرائح الخيار والجزر والخس، والتفاح والموز.

2- السندوتشات مثل البيض والجبن.

3- وضع بعض المكسرات في العلبة، لتعطيهم الطاقة.

4- وضع بعض المشروبات الطازجة مثل العصير والحليب.

5- بالإضافة للأطعمة التي يعشقها طفلك مثل شرائح من البيتزا.

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