«نجوى شمس» بعد غنائها بحفل أوائل الخريجين: «الخوف راح لما شوفت الرئيس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى مسرح استاد هيئة قناة السويس، وقفت المطربة نجوى شمس ذكري، تشدو بصوتها العذب، وأدائها المُبدع خلال احتفالية تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، الذي أُقيم مؤخرًا بمدينة الإسماعيلية، إذ قامت بتقديم أغنية «حكاية مصري» وسط مئات الحضور.

لم تتوقع نجوى شمس، إحدى عضوات منتخب كورال قناة السويس «أوركسترا الحلم» أن تقف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حدث شهده الشعب المصري عبر الشاشات، بعدما وقع الاختيار عليها في النهاية ضمن 4 مشاركين، أدوا بشكل أبهر المشاهدين.

بدأت الغناء من 3 ابتدائي

ببدلة بيضاء وحجاب أسود تقليدي، حصدت نجوى شمس، 22 عامًا نتيجة تعبها في النهاية، على مسرح استاد هيئة قناة السويس، إذ بدأت مشوارها مُبكرًا على حد قولها: «أنا بدأت الغناء من 3 ابتدائي، وقتها كنت بشجع نفسي وبحاول اسمع صوتي للي حواليا، واجتهد سنة ورا سنة وأنا متأكدة إني هوصل لمكانة أفضل في النهاية».

درست السياحة والفنادق وتمسكت بالكورال

على الرغم من دراستها للسياحة والفنادق، إلا إن «شمس» لم تترك كورال إلا وشاركت فيه، ولا حفل بالمحافظة إلا وتألقت بصوتها: «أنا درست سياحة وفنادق في الإسماعيلية، لكن دايمًا كنت بدور على فرق المسرح والكورال والموسيقى، خاصة إن من ابتدائي بدأت اغني، وبقيت بطلع أي حفلات نقابية أو تابعة للمحافظة وبغني قدام الكل».

لم تتوقع نجوى شمس، أن تقف على المسرح أمام رئيس الجمهورية، وقالت لـ «هُن»: «حفل الخريجين كان في الإسماعيلية بحضور الرئيس، وطلبوا وقتها كورال الجامعة، وبالفعل اترشح 5 واختاروا في النهاية 4 أنا منهم».

الخوف راح واطمنت لما شوفت الرئيس

بروفات طويلة لم تنتهي إلا بإسدال الستار على نجاح الاحتفالية: «عملنا بروفات 10 أيام، بين التحضير ومعسكر المدينة الجامعية، لحد ما اتقنا الكلمات وحفظنا الألحان كمان، وكل حج فينا غنى وأدى أغنية لوحده أمام الرئيس»

حالة من الخوف تحولت لاطمئنان بمجرد الوقوف على المسرح ورؤية الرئيس السيسي كما تحكي «نجوى»: «كنت خايفة أوي وحاسة بالضغط لكن بمجرد ما وقفت على المسرح قدام الرئيس الخوف راح واطمنت».