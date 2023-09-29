طبيبة تكشف أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة.. اكتشفها مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان المعدة هو ورم خبيث يتطور في بطانة المعدة، إنه نوع نادر من السرطان، لكنه يمكن أن يكون قاتلاً.

وكشفت الطبيبة البريطانية في عيادة لندن العامة "كاتي كاسراي"، عن العلامات الأولية التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يمكن أن تشمل أعراض سرطان المعدة ما يلي:

الشبع أو الامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب.

حرقة المعدة المستمرة.

وحذرت الطبيبة من أن بعض هذه الأعراض يمكن الخلط بينها وبين الارتجاع المعدي المريئي.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن الارتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة، تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب حرقة المعدة، ورائحة كريهة في الجزء الخلفي من الفم.

ونصحت كاتي: "لذا إذا كنت تعاني أياً من هذه الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من 3 أسابيع، عليك استشارة الطبيب المختص فورا، لتلقي العلاج المناسب.

- أعراض أخرى لسرطان المعدة

أشارت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إلى أن هناك مزيداً من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:

صعوبة في البلع.

ألم البطن.

المرض.

براز داكن.

لتحسين فرصك في البقاء على قيد الحياة، عليك الانتباه للعلامات التي يرسلها جسمك كإشارة، حيث التشخيص المبكر مفيدًا للغاية.

ومن الضروري استشارة الطبيب المختص عند ملاحظة أي أعراض.

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