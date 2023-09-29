بعباءة وحقيبة يد ملكية.. إطلالة مميزة لحفيدة الملك فاروق بعرض أزياء شهير في القاهرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة مصرية مميزة ظهرت الأميرة فوزية لطيفة، حفيدة الملك فاروق أثناء زيارتها لمصر بعد غياب سنوات طويلة لحضور عرض أزياء شهير في القاهرة.

الأميرة فوزية تزور مصر

خلال حفل أزياء حضرته الأميرة فوزية، ظهرت ترتدي زيا مميزا عبارة عن عباءة ذهبية اللون من التراث المصري، وبعض المجوهرات، بالإضافة إلى حقيبة يد من ممتلكات جدتها الملكة «ناريمان» وفقا للصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور «انستجرام».

الشعور بالسعادة للزيارة مصر

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على حفيدة الملك فاروق بعد زيارتها مصر، وأعربت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، عن خالص شكرها للمؤسسة المصرية للأزياء والتصميم والموضة التي اختارتها لتكون ضمن لجنة تحكيم النسخة الثانية من حفل جوائز مصر للأزياء.

الأماكن التي تفضل زيارتها

أماكن مصرية عديدة تفضل الأميرة فوزية زيارتها في مصر، منها قصر عابدين، وحديقة المنتزة بالإسكندرية وغيرها من الأماكن الأثرية في مصر، مشيرة إلى أن هذه الأماكن تعد أساسية بالنسبة لها.

ويقدم موقع «الوطن» كافة المعلومات عن الأميرة فوزية لطيفة

- هى ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني، الذي يعتبر آخر ملوك مصر.

- ولدت الأميرة فوزية لطيفة في موناكو، في 12 فبرير عام 1982.

- والدتها هي دومينيك فرانس بيكار، الزوجة السابقة للملك أحمد فؤاد الثاني.

- تزوجت الأميرة فوزية من رجل مسلم فرنسي يدعى سيلفان هونودو.

- تعمل الأميرة فوزية في مجال العلاقات العامة والإعلام، كما أنه سبق لها العمل في مجال إدارة الأعمال بمصر، حينما كانت تعيش في القاهرة.

- أشقاؤها هم الأمير محمد علي، ولد في القاهرة عام 1979، والأمير فخر الدين، الذي ولد في المغرب عام 1987.

- سميت بهذا الاسم تيمنًا بشقيقة جدها الإمبراطورة فوزية.