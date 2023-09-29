«سرها باتع».. ماذا يطلب أفشة على والدته قبل كل مباراة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ وضع اللاعب محمد مجدي أفشه قدميه بالنادي الأهلي، ولم يترك فرصة إلا واقتنصها، وكللت معظم المبارايات التي شارك فيها بالفوز، وارتبط اسمه بهدف الأهلي الشهير في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتهر أفشة بتسديد الضربات الثابتة، وأخرها اليوم خلال مواجهة الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، سجل منها أفشة هدفين.

سر دعوة والدة أفشة

وكثيرًا ما تحدث اللاعب عن والدته، التي يتبارك بها دومًا، وتعبيرًا عن سعادتها بنجلها والدعاء له، قالت خلال لقاء سابق بقناة أون تايم سبورت: «بدعي له دايمًا في خطواته، اللي بيعمله أفشة معانا ربنا بيكرمه على طول بسببه، يارب على طول موجود في الأهلي وسبب نجاح وفوز كبير ومشرف».

وعن طقوس اللاعب أفشة قبل المباريات، عبر أخيه: «لازم يكلم والدتي قبل كل ماتش لأنه بيتبارك بها، بيطلب منها الدعاء له وللنادي، ودايمًا بتقابله بدعوتها ليه بالفرحة في كل مرة، وبتتمنى له كل الخير وتدعي طول ما هو موجود يساهم في بطولة أفريقيا»، إذ أنه وراء كل لاعب مجتهد أم عظيمة، وهي مقولة جسدتها.

أهداف لاعب النادي الأهلي أفشة

واستمرارًا لرباعيات كولر، هز فريق النادي الأهلي شباك نظيره سان جورج برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح محمد مجدي أفشة، التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، وعزز أفشة النتيجة، بتسجيل الهدف الثاني الشخصي والثالث للنادي الأهلي، في الدقيقة 39، بعد كرة عرضية من جهة اليسار من كريم الديبيس، قابلها بتصويبة مباشرة في المرمى.

وتأهل النادي الأهلي، إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على سان جورج بسباعية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وبات هذا الفوز بنتيجة 4 أهداف، هو الثاني للنادي الأهلي مع كولر هذا الموسم؛ إذ أن الفريق الأحمر كان قد فاز على المصري البورسعيدي برباعية دون رد في دوري نايل.