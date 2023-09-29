فوائد لا تتوقعها لتناول فص ثوم على الريق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الثوم هو أحد أكثر الأطعمة شعبية حول العالم، ويستخدم منذ آلاف السنين لأغراض طهي الطعام والعلاجات الطبية ويحتوي الثوم على العديد من المركبات المفيدة، بما في ذلك الأليسين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي سيد حماد يقول لمصراوي، إن تناول فص ثوم على الريق يوميا يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز المناعة يساعد الثوم على تعزيز المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على حماية الجسم من العدوى.

خفض ضغط الدم

يساعد الثوم على خفض ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على انخفاضه.

خفض الكوليسترول

يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

تقوية العظام

يساعد الثوم على امتصاص الكالسيوم من داخل الجسم، مما يساعد على تقوية العظام.

تحسين عملية الهضم

يساعد الثوم على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم داخل الجسم.

نصائح طبية

يجب ملاحظة أن تناول الثوم على الريق قد يسبب رائحة الفم الكريهة، كما أن الثوم قد يتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل تناوله.

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