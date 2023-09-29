"حقيقة أم خرافة".. هل البصل يصبح ساما عند تقطيعه قبل يوم من طهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البصل من الخضروات الأساسية التي تدخل في عديد من الأطباق، فهو يضيف نكهة مميزة ورائحة قوية، ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع بين عديد من الأشخاص بأن البصل يصبح سامًا عند تقطيعه قبل يوم من طهيه، هل هذه حقيقة أم خرافة؟

في هذا التقرير، نوضح لكم ما صحة هذه المعلومة، وفقًا لما جاء في موقع "Live strong".

يظن كثيرون أن البصل يمتاز بقدرة كبيرة على جذب البكتيريا والجراثيم، لذا بمجرد تقطيعه يصبح أرضًا خصبة للبكتيريا، ما يجعله سامًا، لكن أشار الخبراء في مكتب العلوم والمجتمع بجامعة ماكجيل، بمدينة مونتريال، كندا، إن هذا ليس صحيحًا.

الحقيقة، أن البصل ليس عرضة للمركبات البكتيرية، مركبات الكبريت الموجودة فيها التي تجعلك تبكين طاردة للبكتيريا، فضلا عن ذلك، يجف البصل بعد وقت قصير من تقطيعه، لكن البكتيريا تحب أن تنمو في البيئات الرطبة.

وتفضل أيضًا النمو على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ولا يحتوي البصل على كثير من البروتين إطلاقا.

لكن إذا قمت بتقطيع البصل بسكين متسخ أو على لوح تقطيع متسخ، فقد يتعرض للبكتيريا، ما يصيبك بالمرض.

لذا البصل الذي يتم تقطيعه قبل يوم من طهيه آمناً للتناول طالما أنه ليس قديمًا جدًا.

الشيء الوحيد الذي يحدث للبصل عند تقطيعه قبل يوم من طهيه هو أن يتغير نكهته ويفقد قوامه، لأن البصل يفقد الرطوبة عند تعرضه للهواء.

لتقليل فقدان الرطوبة، يمكنك تخزين البصل المقطع في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.

ويمكن أن يتعرض البصل المُقطع مسبقًا بالعفن الذي ينتقل عبر الهواء، ولكن هذا لا يحدث إذا كان في الثلاجة لمدة يوم واحد فقط.

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