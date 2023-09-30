الارشيف / لايف ستايل

الامارات | رئيس الدولة يقدّم واجب العزاء بوفاة عبيد علي الكتبي في الشارقة

0 نشر
الشارقة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يقدّم واجب العزاء بوفاة عبيد علي الكتبي في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، واجب العزاء في وفاة عبيد علي بالعبد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في إمارة الشارقة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الوطنية المخلصة في خدمة وطنه وشعبه.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا