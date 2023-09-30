الامارات | «دبي ميراكل غاردن».. 150 مليون زهرة بانتظار زوار الموسم الـ 12

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، اعتباراً من يوم أمس الجمعة، الترحيب بزوارها في مستهل موسمها الـ12، الذي دشنته بتقديم جُملة من المفاجآت والتصاميم الخلابة كما عودت زوارها من داخل الدولة وخارجها، لتواصل النجاح الذي حققته طوال السنوات الماضية، فيما وفرت لزوارها في موسمها الماضي الفرصة للعائلات والأطفال للاحتفال بأكبر فعالية رياضية بالمنطقة هي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأعربت إدارة «دبي ميراكل غاردن» عن اعتزازها بكل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وإسهام الحديقة في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية عالمية، مع السعي إلى إضافة مزيد من عناصر الإبهار والترفيه لإدخال السعادة في قلوب الزوار هذا الموسم.

قرية السنافر تتوسع

وفي ضوء النجاح الكبير لقرية السنافر واستمتاع الزوار بتلك الشخصيات اللطيفة المميزة بلونها الأزرق، عمل فريق المصممين والمهندسين على توسيع القرية وتجميلها لتكون منطقة جذب مع إضافة عدد آخر من المجسمات المتميزة بألوانها وأشكالها، وتم إضافة سبع مجسمات للقرية وتخصيص منطقة لالتقاط الصور لاستخدامها على منصات التواصل الاجتماعي وأخذ قسط من الراحة.

ورفعت «دبي ميراكل غاردن» هذا الموسم من عدد متاجر التجزئة التي تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية والمشروبات اللذيذة التي تناسب أذواق مختلف أفراد العائلة، كما زادت الحديقة أيضاً عدد المقاعد لإتاحة الفرصة أمام الزوار للجلوس والاستمتاع بالأجواء والإطلالات الخلابة للزهور بألوانها الجميلة وتصاميمها المتميزة.

كذلك ستواصل «دبي ميراكل غاردن» عرض عدد من مجسماتها الرئيسة التي تحظى بإعجاب الجميع، منها «أنفاق الزهور»، ونوافير المياه بما فيها ثلاثية الأبعاد، وأعمدة الإنارة الرائعة. وسيستمر هيكلان ضخمان على شكل يدين يُكوّنان معاً شكل القلب، كونه المفضل لدى الزوار الذين يتطلعون إلى لحظة مثالية لالتقاط الصور وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتضم الحديقة أيضاً مجسم طائرة «طيران الإمارات» العملاقة من طراز «A380» الشهيرة، والتي دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كونها مغطاة بأكثر من 500 ألف زهرة ونبتة، كما تضم الحديقة أيضاً «نفق الزهور» و«حديقة البحيرات»، وهما من عناصر الجذب المذهلة التي تحتفي بالجمال والطبيعة.

وخلال الموسم الحالي تقدم الحديقة عجلة مائية جديدة أكبر حجماً سترافق عجلتي المياه الأصغر الموجودتين بالفعل. ومع توسّع الحديقة في الفعاليات والعروض الترفيهية التي تضيف رونقاً وبهاءً للحديقة تم توفير مساحات أكبر لمواقف السيارات لخدمة الزوار الذين تتزايد أعدادهم كل عام.

ومع بداية كل موسم تنتشر الأزهار والنباتات على مساحة أرض تبلغ 72000 متر مربع في قلب دبي لاند، وتستضيف 150 مليون زهرة طبيعية، محطمة للأرقام القياسية بأكثر من 120 نوعاً، وهو إنجاز نوعي ليس له مثيل بالمنطقة.

• 72000 متر مربع من المساحات الخضراء.