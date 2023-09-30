الامارات | كُتاب ومفكرون وورش عمل في «صندوق القراءة 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تفاصيل الموسم الثامن من «صندوق القراءة»، الذي تنظمه خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر المقبل في مردف سيتي سنتر، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع، وذلك عبر باقة من الجلسات القرائية وورش العمل الثقافية والإبداعية والأمسيات الشعرية والفنية والترفيهية، التي تقدمها نخبة من الكتاب والمفكرين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

قراءة ومحادثة

ويتضمن البرنامج أكثر من 45 ورشة عمل وجلسة قرائية، من بينها ورشة «أبي الكناري الكبير» التي تقدمها الكاتبة مريم الزرعوني، وتسعى من خلالها إلى إتاحة الفرصة أمام الصغار للتعبير عن أنفسهم وتعزيز مهاراتهم في القراءة والمحادثة، أما الكاتبة صباح ديبي فتقدم ورشة «عندما تعطلت قبعتي»، التي تأخذ الأطفال في رحلة آسرة نحو عوالم الخيال والإبداع، وتتيح لهم إمكانية استكشاف عوالم القراءة وتصميم القبعات بطرق فنية، بينما تناقش الكاتبة إيمان الكعبي في جلستها محتوى كتاب «عكس التيار»، وتضيء خلالها على 7 مفاهيم تؤثر في حياة الإنسان، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالنمو والتطور الشخصي.

«الريش الملون»

وتستكشف الكاتبة سحر نجا محفوظ، من خلال قصة «غابة الألوان» التي تقدمها ضمن ورشة «الريش الملون»، مفاهيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، أما أحمد وسعيد الفلاسي فيقدمان جلسة قرائية ممتعة بعنوان «رحلة أحمد وسعيد في الماضي القديم»، وترافق الجلسة مجموعة أنشطة فنية جذابة، في حين تتناول الدكتورة عائشة بالخير خلال جلسة «ذاكرة دبي القديمة.. أهمية توثيق الموروث» التي يديرها الباحث جمعة بن ثالث، أهمية الحفاظ على الموروث ودوره في تعزيز هوية دبي الثقافية، فيما تناقش الشاعرة شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والوثائق في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، خلال جلستها «قوانين المكتبات»، أبرز الجوانب القانونية في إدارة المكتبات العامة.

استثمار المهارات

وعبر جلسة «حلق مع الشيخ الأخضر» يسعى الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، إلى تعزيز الوعي حول كيفية استخدام القدرات واستثمار نقاط القوة والمهارات في تحقيق الأهداف والتطور الشخصي، فيما تستضيف جلسة «الغوص بوسبعة أرزاق» اللواء طيار أحمد بن ثاني، الذي يضيء على أهمية التراث البحري وضرورة المحافظة عليه، وفي الوقت نفسه، تستضيف جلسة «تجربة الكتابة في أدب الطفل» كلاً من الكاتبات ميثاء الشامسي وحمدة البلوشي ومنى الشامسي، اللواتي سيناقشن تحديات الكتابة وطرق جذب الصغار للقراءة، وسط مشهد متغير وحافل بالتقنيات الرقمية.

أمسيات شعرية

سيكون رواد «صندوق القراءة» على موعد مع مجموعة من الأمسيات الشعرية، ومن بينها أمسية «ليلة الكلمات الساحرة» التي تشارك فيها الشاعرة علياء العامري ونورة الشامسي، وتديرها ماجدة الجراح، وأمسية «قوة الكلمة» التي تستضيف الشاعرتين أسماء الحمادي وشيخة المطيري، بينما يستكشف فهد المعمري عبر جلسة «النباتات والأشجار في التراث الشعبي» دور النباتات والأشجار في الشعر النبطي الإماراتي، وتأثيرها في منظومة الأمثال، والخراريف والمعتقدات والألعاب والألغاز الشعبية والنثرية.

فن الخط

يحتفي «صندوق القراءة» بالنسخة الافتتاحية لـ«بينالي دبي للخط»، عبر تقديم جلسات متخصصة، يشرف عليها الخطاط زيد الأعظمي، ويضيء من خلالها على فن الخط وجماليات اللغة العربية، حيث يتناول في جلسة «موسيقى الحروف» الخصائص التي تميز اللغة العربية، وأهمية التعامل مع الحركات واكتشاف قدراتها في تغيير المعاني، بينما يناقش في جلسة «فن الخط العربي وجمالياته» أثر اللغة العربية في تطوير فن الخط، إلى جانب استكشاف فلسفة وروائع الحروف العربية، إلى جانب ورشة «الذكاء الاصطناعي في الخط» التي تسلط الضوء على طريقة دمج فن الخط بالتكنولوجيا.

مخزون معرفي

مبادرة صندوق القراءة تدعم برامج المكتبات العامة في دبي، الهادفة إلى إثراء المخزون المعرفي لكل فئات المجتمع، بفضل ما تقدمه من تنوع معرفي وتعليمي وترفيهي، فيما تبدأ فعالياتها يومياً في تمام الـ10 صباحاً حتى التاسعة مساءً في «مردف سيتي سنتر».