أزمات سعد الصغير لا تنتهي.. خلافات جديدة مع طليقته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد من جديد المطرب الشعبي سعد الصغير ليتصدر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور خلافات جديدة مع طليقته، الفنانة الاستعراضية برلنتي، وذلك بعدما حرر المطرب محضرا ضدها اتهمها فيه بمحاولة الاعتداء عليه أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

علاقة سعد الصغير، بطليقته، لم تكن في أحسن أحوالها، إذ دخل في مشادة معها، وفق «العربية» وذلك في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما جعلته يتوجه على الفور إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ ضدها.

الأزمة الخيرة التي يعيشها المطرب الشعبي مع طليقته، أعادت للأذهان أزماته السابقة معها، إذ كل فترة وأخرى يظهر خلافا جديدا بينهما، إذ سبق وأن اتهمته برلنتي عامر، بمراقبة هاتفها المحمول، وقدمت شكوى ضده في مباحث الإنترنت، لينفصل عنها، بعد زواج لم يستمر لأكثر من عام، كما اتهمته من قبل بأنه يطاردها بسيارته، زاعمة أن الأمر انتهى بحادث تصادم، ثم تشجارا بالأيدي في منطقة حدائق الأهرام، وفق قولها في تصريحات صحفية، بسبب المطالبة بحقوقها القانونية.

ولم تكن برلنتي الوحيدة من بين زيجات سعد الصغير، التي تفاقمت الخلافات معها، إذ اتهمته إحدى زوجاته السابقة، بأنه يقوم بالتجسس عليها دون علمها.

آخر أعمال سعد الصغير

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد الصغير هي مسرحية «كازنوفا»، وتدور أحداثها في عام 2100، حيث اختلفت مقاييس الجمال حتى أصبح «كازانوفا» غير الوسيم، هو أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وبطولة كلا من حسن الرداد، عمرو يوسف، وغيرهم من النجوم.