خطوات علاج جرثومة المعدة نهائيا بمواد من مطبخك.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل من الممكن علاج جرثومة المعدة نهائيًا؟ سؤال يدور في أذهان المصابين بهذا المرض الذي أُصيب عدد كبير به من المواطنين حول العالم، فما هي الطرق الطبية والطبيعية التي قد تساعد على التخلص من جرثومة المعدة؟ نجيب على هذا السؤال ونستعرض معلومات مهمة في السطور التالية.

جرثومة المعدة هي من الأمراض البكتيرية المُعدية، التي تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة وتسبب التهابًا مزمنًا في المعدة والإثنى عشر، كما إنها تسبب العديد من الأمراض الصحية المزعجة مثل القرحة، وتصيب أكثر من 50% من الأشخاص في العالم، بحسب ما ذكر الموقع الطبي web md.

هل يمكن علاج جرثومة المعدة نهائيًا؟

هل يمكن علاج جرثومة المعدة نهائيًا؟ يعتقد الكثيرون أنه يمكن التعايش مع جرثومة المعدة، وعلاجها قد يكون عسيرًا، إلا أن الأمر دائمًا يتوقف على طبيعة العلاج والنظام الغذائي الذي يعتمد عليه البعض، ولكن قبل الحديث عن علاج جرثومة المعدة نهائيًا، في البداية ما هي أعراض جرثومة المعدة؟

أعراض جرثومة المعدة

ووفقًا لما ذكر الدكتور هاني عزو أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمى لـ«هن»، فإن أعراض جرثومة المعدة كما يلي:

الشعور بدوخه متواصلة

ألم وانتفاخ في البطن

حدوث فقدان الشهية

الشعور بالغثيان

حرقان في المعدة

آلام في المعدة.

العطش.

الأكل بشكل غير جيد.

حمو في المعدة.

حدوث غازات

الشعور بتدهور في الصحة.

إسهال دون سبب كل فترة.

القرحة الهضمية

رائحة الفم الكريهة

أسباب جرثومة المعدة

وتتمثل أسباب الإصابة بجرثومة المعدة في التالي:

تناول الوجبات السريعة والجاهزة

الإفراط في بعض الأدوية والمضادات الحيوية. التدخين.

تناول الأكلات الغير نظيفة دون تطهيرها أو غسلها.

التعرض للأزمات العصبية والضغوط النفسية.

علاج جرثومة المعدة نهائيًا بالأدوية

يمكن علاج جرثومة المعدة نهائيًا بالأدوية، وفقًا لموقع «web md» على النحو التالي:

المضادات الحيوية

عادة ما يصف الطبيب نوعين مختلفين من المضادات الحيوية خلال فترة العلاج، لرفع فرص نجاح العلاج، والتقليل من فرص نشأة حالة مقاومة المضادات الحيوية.

الأدوية المثبطة لأحماض المعدة

إحدى طرق علاج جرثومة المعدة نهائيًا، هي الأدوية المثبطة لأحماض المعدة، والتي قد يصف الطبيب للمريض خلال فترة العلاج لتقليل إنتاج أحماض المعدة، بغرض تسريع عملية تعافي بطانة المعدة من أي مشكلات تسببت بها جرثومة المعدة، مثل القرحة.

علاج جرثومة المعدة نهائيا بالطرق الطبيعية

وكشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية لـ«هن»، عن طرق لعلاج جرثومة المعدة نهائيا بالطرق الطبيعية، والتي تساعد على تقليل الشعور بالألم والقضاء على البكتيريا الضارة من خلال مضادات الأكسدة، وعلى رأسها التالي:

- الحليب لأنه يحتوي على مادة اللاكتوفيرين وهي نوع من البروتين السكري الذي يحمي من الجرثومة

- الشاي الأخضر، إذ تمثل عشبة الشاي الأخضر الطازجة ملايين الفوائد أهمها مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتريا الضارة.

- العسل إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، خاصة عسل المانوكا الذي يعمل على تثبيط البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

القرفة والكركم

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة والبكتيريا، ويمكن خلط زيتها مع القرنفل؛ لمنع نمو العديد من أنواع البكتيريا الضارة داخل الجسم، بينما الكركم يساعد على منع تلف المعدة الناجم عن العدوى ويخفف الالتهاب.

أعشاب علاج جرثومة المعدة بالطرق الطبيعية

وأشار أستاذ علوم الأغذية، إلى عدة أعشاب علاج جرثومة المعدة نهائيا بالطرق الطبيعية، على النحو التالي:

- زيت الزيتون

- جذر عرق السوس

- براعم البروكلي

- صبار الألوفيرا