الامارات | القرية العالمية بعد نفاد باقات الـVIP في وقت قياسي: انتظروا «العائلية» قريباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن نفاد كمية قياسية من باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ28 المرتقب خلال وقت قياسي من طرحها للبيع اليوم السبت.

وسيحصل ضيوف القرية العالمية على باقاتهم في غضون الأيام الـ10 المقبلة قُبيل افتتاح فعاليات موسم القرية العالمية الـ28 في 18 أكتوبر، مع ازدياد مستوى الترقب والتشويق لمعرفة هوية الضيف المحظوظ الذي سيعثر على الشيك الذهبي المُخبّئ في إحدى الباقات. ودعت ضيوفها لتوثيق لحظة تسلمهم للباقة للتعرّف إلى الضيف حامل باقة كبار الشخصيات الفائز بمبلغ 28 ألف درهم. كما تدعو ضيوفها من أصحاب باقات كبار الشخصيات إلى المشاركة في دعم عام الاستدامة لدولة الإمارات من خلال غرس «بذور الأمل» التي تم اهداؤها مع باقات هذا الموسم.

وكشفت القرية عن أنها بصدد طرح الباقات الحصرية والقيّمة قريباً، بما فيها الباقة العائلية للضيوف ممن لم يتمكنوا من الحصول على باقات كبار الشخصيات.

بينما ستتوافّر تذاكر الدخول العامة اعتباراً من 18 أكتوبر عبر المنصّات الإلكترونية وعند بوابات دخول القرية العالمية.