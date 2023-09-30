علامة غريبة على الأظافر قد تشير إلى سرطان مميت - اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كما هو الحال مع أي نوع من أنواع السرطان، كلما تمكنت من اكتشاف الأعراض مبكرًا، زادت فرصتك في البقاء على قيد الحياة.

وفي حين أن العديد من أعراض سرطان الرئة قد تبدو واضحة - مثل ضيق التنفس والسعال المستمر - إلا أن بعضها الآخر أقل وضوحًا، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشف الطبيب البريطاني أندريه بريتن-ديسونت، عن علامة نادرة يمكن أن تظهر على أصابعك قد تشير إلى سرطان الرئة.

وحذر الطبيب من أن "تعجر الأصابع" يمكن أن يشير إلى المرض، بالإضافة إلى أنها تصبح أكثر سمكًا وأوسع ومنحنية، يمكن أن تصبح الأظافر أيضًا "تشبه الإسفنج".

وقال: "تعجر الأصابع حيث تصبح الأظافر أكثر سمكا وأوسع وتشبه الإسفنج هي علامة نادرة يمكن أن تشير إلى سرطان الرئة، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يسبب تعجر الأصابع، فمن الأفضل دائمًا طلب الرعاية الطبية إذا لاحظت تغيرًا في شكل أصابعك وأظافرك."

وتدرج عيادة كليفلاند أيضًا تعجر الأظافر، في أصابع اليدين والقدمين، كأحد أعراض سرطان الرئة.

لتحديد ما إذا كانت أظافرك متأثرة، يمكنك الشعور بما يلي:

ملمس ناعم وشبيه بالإسفنجة

تشعر بالدفء عند اللمس

لها شكل مستدير منتفخ، يعطي مظهر الملعقة المقلوبة

تبدو حمراء

ويوضح الطبيب: "يمكن أن يؤثر تعجر الأظافر على عدد قليل من أظافرك أو جميعها، في كثير من الأحيان، يبدأ في الإبهام والسبابة قبل أن ينتشر إلى الأظافر الأخرى."

وقد يكون من الصعب اكتشاف تعجر الأظافر في مراحله المبكرة، ومع ذلك، فإن الطبيب يحثك على البحث عن ظاهرتين غير عاديتين.

الظفر العائم: ينفصل جذر الظفر عن العظم، عندما تضغط على صفيحة "طرف" الظفر، فإنها تتحرك قليلاً

علامة زاوية لوفيبوند: عندما تنظر إلى ظفرك من الجانب، فمن المفترض أن يكون به انبعاج طفيف في القاعدة.

"هذا الانبعاج، المعروف باسم زاوية لوفيبوند، يصنع منحنى صعوديًا طفيفًا بينما ينمو ظفرك باتجاه أطراف أصابعك، في المراحل الأولى من تعجر الأظافر، يبدو ظفرك وقاعدة أظافرك مسطحين من الجانب.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة ما يلي:

سعال لا يزول بعد ثلاثة أسابيع

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا

التهابات الصدر

سعال الدم

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

ضيق التنفس المستمر

التعب المستمر أو نقص الطاقة

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

إذا كنت تعاني من أي أعراض لسرطان الرئة، فيجب عليك زيارة طبيب فورا.

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