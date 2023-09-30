الامارات | أطعمة تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. أخصائية تغذية: أضيفوها إلى نظامكم اليومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساعد أغذية غنية بمجموعة من العناصر الغذائية على الحد من أمراض القلب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وأوضحت أخصائية التغذية المعتمدة الدكتورة منى مبارك، أن إضافة الأطعمة التي تعزز صحة القلب إلى غذائنا اليومي تسهم بشكل ملموس في الحد من أمراض القلب وتعزيز الصحة العامة للجسم.

ونصحت بمجموعة من الأطعمة الشهية التي تحافظ على صحة القلب، وتعزز الصحة العامة، حسب مبادرة «أبوظبي 360».

سمك السلمون والخضراوات الورقية

يشتهر سمك السلمون بغناه بأحماض أوميغا 3 الدهنية وخصائصه الأخرى التي تعزز صحة القلب، لاسيما إذا اجتمع على المائدة مع السبانخ أو الكرنب الغنيين بالمغنيسيوم والألياف.

الشوفان والتوت

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بالدم. ويُنصح بتناول خبز الشوفان مع دهن التوت فوقه للاستمتاع بالمذاق الحلو الطبيعي، وامتصاص ما يحتاجه الجسم من مواد مضادة للأكسدة.

المكسّرات والبذور

يُعد الجوز واللوز وبذور الشيا من أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة القلب، بفضل غناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف. ولكن يُنصح دائماً بالانتباه إلى كمية استهلاكها للمحافظة على جسم صحي وسليم.

توست الأفوكادو

يتميز هذا الصنف بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم الضروريين لتعزيز صحة القلب. ويُفضل تناوله مع خبز التوست من الحبوب الكاملة للحصول على مزيد الألياف.

شوربة العدس

يشتهر العدس بكونه من أغنى مصادر البروتين والألياف والمعادن الضرورية لصحة القلب.



توفو ستير فراي

يُعد التوفو من المصادر الغنية بالدهون المتعددة غير المشبعة، وهو من أفضل الخيارات لتحسين صحة القلب، لاسيما إذا تناولناه مع الخضار للحصول على مزيد من العناصر الغذائية.



الكينوا

الكينوا هي واحدة من الأغذية الخالية من الجلوتين والغنية بالبروتين في الوقت نفسه. عدا عن كونها مصدراً مفيداً لصحة القلب عند تناولها مع الخضار، إذ تقدّم طبقاً مشبعاً بالفيتامينات والمعادن.

يشار إلى أن أهم ركائز الحفاظ على صحة القلب هي: اتباع حمية غذائية متوازنة، والتركيز على تحديد كميات طعام وتقليل استهلاك الصوديوم، فضلاً عن تناول مكونات غنية بالعناصر الغذائية بشكل منتظم لتحسين كفاءة وظيفة القلب وإطالة عمره.