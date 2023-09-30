الامارات | دراجة من الذهب عيار 24 تخطف الأنظار في الشارقة.. وهذا سعرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد أروقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي تتواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي في مركز إكسبو الشارقة عرضاً لتصاميم من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة التي تقدمها أكثر من 500 شركة وعلامة محلية وعالمية، ضمن النسخة الـ 52 من المعرض الذي يختتم فعالياته مساء الأحد.

ويقدم الحدث عرضاً لمجموعة فنية من التصاميم الفريدة التي خطفت الأنظار، ومن أبرزها خاتم «ساكورا» النادر المصنوع من الألماس الأخضر عيار 18 قيراط الذي قدمته شركة سيليخوف للألماس، وبلغ سعره 2.9 مليون دولار.

في حين قدمت شركة الرميزان للذهب والمجوهرات دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 قيراطاً، بـ 1.5 مليون درهم.

وشهد الحدث تصاميم فنية متميزة من العنبر قدمها عمبر اميز، والتي تضمنت نسخة مصغرة من قصر الإمارات مصنوعة من العنبر الأصفر.

كما حظي زوار المعرض بفرصة لمشاهدة واقتناء أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات المستوحاة من الثقافات المختلفة حول العالم، من اليابان، وفرنسا، والصين وإيطاليا.



