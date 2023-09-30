أظافر الكروم النحاسي.. موضة خريف 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مع بداية فصل الخريف، تبحث المرأة عن إطلالات جديدة تعكس أناقة هذا الفصل الساحر.

ومن أبرز اتجاهات موضة الأظافر في خريف 2023، هو الأظافر بالكروم النحاسي (Copper Chrome Nails).

يتميز هذا الاتجاه بلمسته العصرية والجذابة، حيث يجمع بين اللون النحاسي الدافئ والكروم اللامع. كما أنه يتناسب مع مختلف إطلالات الخريف، سواء كانت النهارية أو المسائية، بحسب ما أوردت مجلة “Jolie” المعنية بالموضة والجمال.

وتطبيق هذا الاتجاه الرائج يحتاج إلى طلاء أظافر بني ومسحوق كروم نحاسي وأداة تطبيق، مشيرة إلى أن التطبيق يتم بالخطوات التالية:

1- ينبغي أولا تنظيف الأظافر جيدا وتشذيبها باستخدام المبرد للحصول على سطح أملس ومستو

2- يتم وضع طبقة من الطلاء الأساسي (Basic Coat) لحماية الأظافر

3- يتم وضع طبقة من طلاء الأظافر البني

4- يتم وضع مسحوق الكروم النحاسي على الأظافر بحرص وتطبيقه بواسطة أداة تطبيق إسفنجية

5- في الخطوة الأخيرة يتم وضع طبقة من طلاء الأظافر النهائي (Top Coat) كي يدوم التأثير طويلا