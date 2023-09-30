في موسمها.. فئات ممنوعة من تناول الجوافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

الجوافة من الفواكه التي تحمل العديد من الفوائد لصحة الإنسان، ويبدأ موسم ظهورها مع نهاية شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، ولكن هل هناك فئات ممنوعة من تناولها؟

إليكم الفئات الممنوعة من تناول الجوافة، وفقا لما نشره موقع "Times of india".

مرضى القولون العصبي

يعاني مرضى القولون العصبي دائما من سوء امتصاص الجسم للفركتوز، وتعد الجوافة من الفواكه الغنية بالفركتوز، لذلك تناول مرضى القوقون للجوافة يسبب لهم الإمساك وتقلصات المعدة والغازات.

أصحاب انتفاخات البطن المستمرة

قد تتسبب الجوفة لزيادة انتفاخ البطن، لما تحتويه من فيتامين سي والذي يعد محفز قوي لزيادة الانتفاخات.

مرضى السكري

يجب الحذر في تناول الجوافة بالنسبة لمريض السكري، حيث أنها تساعد في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما قد يصيبه بمضاعفات خطيرة.

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