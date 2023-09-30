بعد انتشارها في باريس.. كل ما تريد معرفته عن حشرة البق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفعت مشاهدات البق في القطارات الفرنسية في الأسابيع الأخيرة، إذ أبلغ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن لدغات وشاركوا مقاطع فيديو وصوراً لعربات يُزعم أنها موبوءة بالحشرات الماصة للدماء.

وعادة ما تقتصر المشكلة على الفنادق والمنازل، ويبدو أن المشكلة امتدت إلى نظام مترو باريس وبعض دور السينما في العاصمة.

وتعهدت الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات لطمأنة وحماية المواطنين، حيث أعلنت عاصمتها باريس عن ارتفاع واسع النطاق في أعداد بق الفراش.

وفي التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن حشرة البق وطرق الوقاية منها وأضرارها، وفقًا لما جاء في موقعي"مايو كلينك" و"clevelandclinic".

ما حشرة البق؟

بق الفراش حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمرة تمتص الدم وتزول لدغتها دون علاج في غضون أسبوع أو أسبوعين.

ومن المعروف عن بق الفراش أنه لا ينشُر أي مرض، ولكن يمكن أن يسبب تفاعلاً تحسسيًا أو تفاعلًا جلديا شديدًا لدى بعض الأشخاص.

أين تعيش؟

تعيش في كل مكان من الفنادق إلى المنازل والشقق،حتى الحافلات والقطارات والسفن، وتنشط في الليل، وتختبئ داخل وحول الأسرة أثناء النهار.

علامات تدل على وجودها في منزلك

وجود بقع حمراء أو لون الصدأ على ملاءات السرير أو ملابس النوم أو الأشياء القريبة، ويعتبر هذا ما يفرزه بق الفراش بعد الأكل.

وجود الهياكل الخارجية لبق الفراش "الهيكل العظمي الذي ألقاه بعد اللدغ".

ظهور بقع ملتهبة، غالبًا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط.

مثيرة للحكة.

تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين.

على من يؤثر لدغات بق الفراش؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بق الفراش، وخصوصا الأشخاص المتنقلين كثيرًا، هم أكثر عرضة لخطر لدغ البق.

هل يشعر الشخص باللدغة؟

لا يشعر الأشخاص باللدغ أثناء النوم، حيث لدى بق الفراش نظام دفاع آخر يمنعك من الشعور باللدغة، يقومون بحقن مخدر يعمل على إيقاف النزيف في جلدك عندما يلدغون.

أعراض اللدغات:

قد تصيب ما يسمى بالحساسية المفرطة تتمثل فيما يلي:

- صعوبة في التنفس.

- تورم اللسان.

- بثور.

- حُمى.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- الشعور بالمرض الشديد.

- كدمة حمراء تتمثل في الحكة.

ما الأدوية المستخدمة في علاج لدغات بق الفراش؟

ما الأدوية المستخدمة في علاج لدغات بق الفراش؟

- غسل اللدغات بلطف بالماء والصابون.

- وضع كريم أو غسول مضاد للحكة على بشرتك.

- كرر ذلك يوميًا أو مرتين يوميًا إذا استمرت الحكة.

- كريم مضاد للحكة.

- مضادات حيوية.

كيف أتخلص من بق الفراش؟

عن طريق اتباع ما يلي:

- غسل الملابس والملايات والبطانيات بالماء الساخن والصابون .

- تجفيف الملابس على نار عالية لمدة 20 دقيقة.

-تجميد الملابس حيث يعيش بق الفراش في درجات حرارة أقل من 32 درجة.

- تنظيف مرتبتك أو طبقات الأثاث بفرشاة صلبة عن طريق المكنسة.

- استخدام منظف البخار عند درجة حرارة أعلى 55 درجة مئوية لمعالجة السجاد والمراتب والأثاث.

- تغليف المراتب بأغطية بلاستيكية واقية.

- نظف بالمكنسة الكهربائية على نحو متكرر.

- حاول إغلاق الشبابيك، وسد الشقوق حول الألواح.

- تنظيف القطارات والأماكن العامة وتطهيرها.

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