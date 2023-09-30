خبير أبراج يتوقع "مفاجأة" في نتيجة مباراة الزمالك وأرتا سولار الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية الإفريقية، مساء اليوم السبت، مباراة نادي الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتي.

وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويحتاج فريق الزمالك للفوز في مباراة الإياب أمام أرتا سولار بثلاثة أهداف، وذلك بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفين، في المواجهة التي أقيمت في تنزانيا.

وتذاع مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

وفي هذا الصدد نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع "صبحي" أن تكون طاقة لاعبي الزمالك أكثر تركيزا وقوة في البداية لتحقيق الفوز، حتى تحدث المفاجأة، إذ يحرز فريق ارتا سولار هدفاً مما يصعب من مهمة فريق الزمالك، ثم تتحسن الأمور لدى الزمالك ويتدخل المدير الفني للسيطرة على المباراة مرة أخرى.

وواصل قائلا: "النتيجة المتوقعة فوز الزمالك، ولكن سيخرج من البطولة بفارق الأهداف".

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