علاج ضيق التنفس بدون أدوية.. طريقة سهلة جربها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

ضيق التنفس من المشكلات الصحية، التي يصاب بها بعض الناس نتيجة لمشكلات في الجهاز التنفسي والهضمي لديهم، وتسبب لهم إزعاجا كبيرا، ومن الممكن أن تعرقلهم في ممارسة روتين، فهي حالة غير مريحة تجعل من الصعب دخول الهواء إلى الرئة، فضلًا عن مشاكل القلب والرئتين، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أسباب ضيق التنفس وعلاجه.

أسباب ضيق التنفس

وقال مجدي بدران عضو الجمعية للحساسية والمناعة، لـ«هُن»، أن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة عادةً في الأشخاص المصابين بمرض حرج أو إصابات كبيرة بالفعل، ويتطور عادةً لضيق التنفس الشديد، وهو العرض الرئيسي لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة: «يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة ولفترات قصيرة، وقد تستمر مع آخرين لفترة طويلة».

وأكد أن أغلب حالات ضيق التنفس تنجم عن مشاكل في القلب أو في الرئتين، إذ يشترك القلب في توصيل الأُوكسجين إِلى أنسجة الجسم وإزالة ثنائي أوكسيد الكربون، فتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على ضيق التنفس: «يجب لعلاج ضيق التنفس البحث عن الأمراض التي يشعر بها الجسم».

ضيق التنفس

وتتمثل الأسباب الشائعة لضيق التنفس في:

- الإصابة بحالة رئوية، مثل الالتهاب الرئوي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

- الإصابة بسرطان الرئة أحد الأسباب الرئيسية لضيق التنفس.

- الشخص الذي يعاني من القلق أو الذعر أو الإجهاد الشديد يصاب بضيق التنفس.

- السكن في منطقة ذات مستويات عالية من تلوث الهواء.

- السمنة.

- في ضوء وباء COVID-19، أصبح ضيق التنفس مرتبطًا به.

- هناك علاقة بين ارتجاع المريء وضيق التنفس، إذ قد ترتبط ببعض المضاعفات التي يسببها ارتجاع المريء إلى الإصابة ببعض أمراض الجهاز التنفسي.

- الالتهاب الرئوي الحاد.

- الأنيميا وفقر الدم.

- نقص كريات الدم الحمراء.

- اضطرابات القلق، وهي حالة صحية تُسبِّب ضعف العضلات، مما تعمل على ضيق التنفس.

علاج ضيق التنفس

تغيير في نمط الحياة، من خلال بعض العادات، وهو ما أكد عليه «بدران»، بالعديد من العادات تمثلت في التالي:

- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية.

- الحفاظ على وزن الجسم.

- تجنب الجهد المبذول في المرتفعات العالية.

- ممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- الحصول على لقاحات للوقاية من الإنفلونزا وCOVID-19 والأمراض أخرى.

- اتباع خطة العلاج الموصي بها لمرض الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية.

علاج ضيق التنفس في البيت

وفق موقع «هيلث لاين»، المختص في الشئون الطبية، فإن علاج ضيق التنفس يمكن من خلال بعض التمارين وتتمثل في التالي:

إذا لم تتسبب حالة طبية طارئة في ضيق التنفس، يمكن تجربة علاج ضيق التنفس في البيت لنتيجة فعالة، يمكن للكثير منها المساعدة في استرخاء جسمك: «النوم بوضعية الاسترخاء لمن يعاني بضيق التنفس، الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة الكثير من الوسائد، مع الحفاظ على استقامة ظهرك في نفس الوقت أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك ووضع وسادة تحت ركبتيك، تساعد هاتان الوضعتان الجسم والممرات الهوائية على الاسترخاء، مما يجعل التنفس أسهل».

يمكن أن يساعد التنفس الحجابي أيضًا في علاج ضيق التنفس في البيت، لتجربة هذا الأسلوب في التنفس: «اجلس على كرسي مع ثني الركبتين والأكتاف والرأس والرقبة المريحة، وضع يدك على بطنك، مع تنفس ببطء من خلال أنفك، يجب أن تشعر بتحرك بطنك، وشد عضلات بطنك أثناء الزفير، يجب أن تشعر ببطنك يسقط إلى الداخل، أخرج الزفير من خلال فمك، مع التركيز على الزفير أكثر من الشهيق، والاستمرار في الزفير لفترة أطول قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى.