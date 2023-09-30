5 نصائح لتحفيز الطفل على الدراسة في أول يوم.. «مجربة وفعالة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يفضل الأطفال اللعب دائمًا عن المذاكرة، ويتعبون الأمهات كثيرًا أثناء عملية المذاكرة بسبب قلة تركيزهم في المواد الدراسية المختلفة، وانشغال تفكيرهم باللهو واللعب، لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى معرفة طرق تشجيع وتحفيز الأطفال على المذاكرة، دون إجبارهم للقيام بذلك فهناك فرق كبير بين الإجبار والتحفيز، لذا يستعرض موقع «oxfordlearning» نصائح لتحفيز طفلك على الدراسة.

يعد تشجيع طفلك على إيجاد الدافع بطريقة إيجابية أمرًا مهمًا لبناء عادات تدوم، إذ أن إن إجباره على القيام بالعمل يمكن أن يجعله يشعر بالاستياء من وقت الواجب المنزلي، مما يجعل تحقيق التحفيز الذاتي أكثر صعوبة.

يمكن للأمهات التوجه إلى القيام ببعض الأمور عندما لا يكون لدى طفلك دافع للدراسة، لذا وجب على الأمهات التحقق من 5 نصائح لتحفيز الطفل على الدراسة، تساعد هذه النصائح طفلك في العثور على الدافع لإنجاز واجباته المنزلية، فيمكن التعرف على الـ5 نصائح لتحفيز الطفل على الدراسة.

- كيفية البقاء متحمسا للواجبات المنزلية

اكتشف ما الذي يمنع طفلك من أداء واجباته المدرسيةقد يكون طفلك غير متحمس للدراسة لعدد من الأسباب. سيساعدك العثور على جذر المشكلة في أداء الواجب المنزلي ويساعدك أنت وطفلك على وضع خطة للتغلب على العوائق التي تمنعه ​​من أداء واجباته المدرسية.

قد تكون بعض أسباب قلة الحافز هي:

سوء فهم المادة و العمل الذي لا يمثل تحديًا كافيًاالعمل الذي لا يناسب أسلوب التعلم الخاص بها القلق بشأن المدرسة كما أن الثقة بالنفس ربما تكون منخفضة.

- اجعلِ وقت الواجب المنزلي أسهل.

جعل وقت الدراسة سهلاً قدر الإمكان لطفلك من خلال تزويده بكل ما يلزم لإنجاز العمل:

مساحة هادئة: ابحثي عن مساحة هادئة وخالية من التشتيت لطفلك للدراسة.الطعام والشراب: إذا كان طفلك جائعاً، فقد يكون من الصعب التركيز على العمل ،امنح طفلك وجبة خفيفة قبل جلسة الدراسة والكثير من الماء لضمان قدرته على الاستمرار في التركيز.

الأدوات الصحيحة: تأكد من سهولة الوصول إلى أقلام الرصاص والممحاة والآلة الحاسبة وغيرها من الأدوات المهمة حتى لا يضيع الوقت في محاولة العثور عليها، بعد التأكد من حصول طفلك على كل ما يحتاجه يعني مقاومة أقل وأعذارًا أقل.

إعداد خطة مساعدة للواجب المنزلي معًا يقوم الأطفال بعمل جيد فيما يتعلق بالهيكلة، فوجود خطة دراسية قوية سيساعد في إبقاء طفلك على المسار الصحيح.

- اجلس مع طفلك وضع خطة لأداء واجباته المدرسية كل ليلة

الجلوس بجوار طفلك أثناء المذاكرة يساعده على إبقائه منخرطً وأكثر تركيزًا، مما يساعده على الإلتزام بالخطة التي تقوموا بإعدادها سويًأ ويكن أكثر استعدادًا للالتزام بها

يجب أن تتضمن خطتك ما يلي:

عندما يجب القيام بالواجب المنزلي وجب معرفة الوقت المستغرق، كل يوم وجب عليه أن يقضيه في أداء واجباتهم المدرسيةكم مرة تأخذ فترات راحة وإلى متىما هي المهام التي ينبغي تحديد أولوياتها أي المهام المستحقة في أقرب وقت ممكن.

- التركيز على التعلم بدلاً من الأداء

التركيز بشكل أساسي على الدرجات، احتفل بالمراحل المتعلقة بالتعلم الكبيرة والصغيرة على حد سواء، قد يحدث هذا عندما ينجح طفلك في حل مسألة حسابية صعبة، أو عندما ينتهي من الكتابة خاصة بعد تحويل تحويل التركيز إلى التعلم، يمكن لطفلك أن يجد المزيد من المتعة في إنجاز العمل، مما يساعد على تعزيز الدافع لتعد من ضمن الـ5 لتحفيز الطفل على الدراسة.

- شجع طفلك على وضع أهداف صغيرة

وقابلة للتحقيق بناءً على ما يجب إنجازه، فيعد تحديد الأهداف يمنح طفلك توجيهات واضحة لما يجب القيام به، ويعزز الثقة عندما يحقق هذه الأهداف.