«لو بيصحى بصعوبة».. 10نصائح تساعد طفلك على النوم المبكر مع عودة المدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع العودة للمدارس، تبحث العديد من الأمهات وربات البيوت، عن طرق تساهم في مساعدة الأطفال على النوم المبكر، ما يساهم في رفع قدرتهم على الاستيعاب والمذاكرة لساعات طويلة، دون الشعور بالنعاس أو الخمول، إذ يعد الاستيقاظ في الصباح من أصعب الأمور على الأطفال، خاصة بعد فترة الإجازة الصيفية الطويلة.

وتستعرض «هن» خلال التقرير التالي، أفضل النصائح للنوم المبكر، خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، بحسب ما ذكره موقع «woman days».

نصائح النوم المبكر مع العودة للمدارس

تواجه الأمهات صعوبة في إيقاظ الأطفال للذهاب إلى المدرسة، بسبب الإرهاق والتعب، الذي يتسبب في عدم حصول الأبناء على قسط وافر من النوم خلال ساعات الليل، وفي السطور التالية، نوضح أهم النصائح:

1 - تنظيم نوم الطفل:

في الطبيعي ينام الطفل في ساعات غير منتظمة، خاصة خلال أيام الإجازات، والتي تختلف تماما عن مواعيد فترة الدراسة، ويعتبر هذا من أهم الأسباب الرئيسية لصعوبة استيقاظه صباحا، لذا على الأم أن تراعي تنظيم وقت النوم والاستيقاظ لتجنب ذلك، بجانب عمل برنامج تدريجي قبل العودة للمدارس والالتزام بها.

2- مراعاة إيقاظ الطفل بهدوء:

يجب الابتعاد عن الأصوات العالية، أو إيقاظ الطفل بشكل مفاجئ حتى لا يصاب بالخوف، بل يفضل لمسه بهدوء والتعامل معه برفق، حتى لا يصاب بصدمات نفسية فيما بعد، فضلا عن أن إيقاظه بهدوء يؤثر على مزاجه العام باقي اليوم.

3- تجنب طلب الكثير من المهام عند استيقاظ الطفل مباشرة:

من الضروري مراعاة عدم تكليف الطفل بمهام كثيرة فور إيقاظه، والتعامل معه بهدوء وعدم استعجاله في دخول الحمام أو ارتداء الملابس.

نصائح لتنظيم نوم الطفل قبل الدراسة

4 - مساعدة الطفل فور استيقاظه من النوم

يجب مساعدة الطفل عند استيقاظه وأثناء استعداده للذهاب إلى المدرسة، وذلك من خلال بدء الأم في مساعدة طفلها عند ارتداء ملابسه.

5- تحضر الأم أي نوع من العصير، وتجهيز الفطور المفضل لديه.

6- ترك الطفل ينام لعدد ساعات كافية، وعدم ازعاجه أو إيقاظه بشكل متكرر.

7- يحتاج الأطفال في عمر المدرسة للنوم لمدة 10 ساعات كحد أدنى، وهو ما يزيد من قدرتهم على الإنتاج بشكل أفضل خلال اليوم.

8- الاهتمام بعدم فتح الأضواء بشكل كبير ومفاجئ، لذا يفضل فتح الستائر بشكل يسمح بدخول ضوء الصباح لغرفة نوم الطفل، وهو ما سيساهم في إحساسه بالطمأنينة والتفاؤل طوال اليوم.

9- من الضروري غلق الشاشات قبل ساعتين من موعد الذهاب إللى النوم، والابتعاد عن مشاهدة التلفزيون أو ألعاب الفيديو.

10- تحديد وقت استيقاظ الطفل خلال فترة الدراسة، وهو ما يعتمد على عدد ساعات النوم التي يحتاجها الطفل.