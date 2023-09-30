قس كنيسة أم حارس حديقة؟.. رجل يدخل قفص الأسود ويداعبها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشر مقطع فيديو لرجل يرتدي بدلة وهو يداعب ثلاثة أسود على نطاق واسع عبر الإنترنت في العديد من البلدان الإفريقية.

وفي الفيديو، المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية رجل يرتدي بدلة زرقاء، ويلعب مع ثلاثة أسود صغيرة بينما تجمع العديد من الأشخاص خارج القفص للمشاهدة.

ويشار إلى الرجل باسم "القس دانيال"، وما تداول عن السبب وراء ذلك، فإنه يقوم بهذا الفعل الخطير لإقناع أتباعه بأنه تحت حماية الله، وأنه لا يمكن أن يحدث له شيء، حتى عندما يكون محاطًا بمجموعة من الأسود المفترسة، وفقا لشبكة bbc.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يلعب مع الأسود، وفي لحظة ما يضع يده داخل فم أحدهم، وخارج القفص، هناك حشد صغير يراقب، وبعضهم يلتقط الصور.

الفيديو نفسه حقيقي ويبدو أنه لا يوجد أي تلاعب به، لكن من هو الرجل؟

انتشرت ادعاءات واسعة النطاق عبر الإنترنت بأنه قس كنيسة يحاول إقناع أتباعه.

وكتب مدون نيجيري على موقع إنستجرام: "أحضر القس دانيال أعضاء كنيسته ليبين لهم أنه لا يمكن أن يحدث شيء لرجل محمي من الله".

وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع في الأيام الأخيرة في غانا ونيجيريا، ولكن يبدو أن مصدره الصومال.

وفي كينيا، شاركت محطة تلفزيون محلية الفيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لفت هذا انتباه عضو البرلمان الكيني، رونالد كاروري، الذي بدا أنه يصدق قصة دانيال والأسود.

وقال على موقع X ، المعروف سابقًا باسم تويتر: "أتطوع لاصطحابه إلى حديقة ماساي مارا الوطنية من فضلك، بعد دفع جميع النفقات، نحن نبحث عن الأسود ويمكنه المشي معهم" .

لكن من هو الرجل الذي ظهر في عرين الأسود؟

وفقا لـ بي بي سي فإن الرجل ليس من قادة الكنيسة، فباستخدام البحث العكسي عن الصور، عثرنا على قصة إخبارية على موقع يوتيوب تعود لعام 2021 تم تصويرها في متنزه سياحي بالعاصمة الصومالية مقديشو، حيث تطابقت مع تلك التي تحتوي على الأسود في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

وتبين أيضًا أن الرجل يُدعى محمد عبد الرحمن محمد، هو نفسه الرجل الموجود في المقطع الذي تم مشاركته عبر عدة دول في إفريقيا في الأيام الأخيرة، وهو حارس حديقة الحيوان ويعمل في الحديقة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وذكرت القصة متنزهًا سياحيًا في مقديشو، والذي قادنا من خلال البحث عن الاسم على TikTok باللغة الصومالية إلى حساب تم نشر الفيديو الأصلي فيه.

وهناك مقاطع فيديو أخرى لمحمد مع الأسود، أقدمها تم نشرها في شهر مارس من هذا العام.

وبتتبع صفحة فيسبوك باسم الحديقة، قاموا في أبريل بالترويج للأسود باعتبارها أحد عوامل الجذب المتاحة خلال العيد - وهو العيد الإسلامي الذي يصادف نهاية شهر رمضان.

وتحدث محمد، الرجل الذي يداعب الأسود، إلى مراسل بي بي سي الصومالي محمد عبد العزيز العام الماضي.

وقال إنه قام بتدريب الحيوانات التي يعتني بها، بما في ذلك الأسود والثعابين، ويعتبرها الآن آمنة بالنسبة له للتعامل معها.

خلال مقابلة مع بي بي سي الصومالية، لعب مع ثعبان، وفي وقت ما وضع رأس الثعبان في فمه، بينما كان الناس من حوله مصدومين يصرخون.

وقال السيد محمد إنه تعلم كيفية تربية الحيوانات البرية ورعايتها بنفسه، وكان واثقا من قدراته.

وقال لبي بي سي الصومالي: "إنهم غير مؤذيين، إنهم مثل أطفالي".

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