

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللوزتان عبارة عن غدد ليمفاوية تقع في الجزء الخلفي من الفم وتعمل كخط دفاع أول ضد العدوى والالتهابات، ومع ذلك، في بعض الحالات، تصبح اللوزتان مصابة أو متضخمة، ما يتطلب استئصالها.

بعد استئصال اللوزتين، يعاني المريض من الألم والتورم والحمى، لكن هل تعلم لماذا يأكل المريض آيس كريم فور استئصال عملية اللوزتين؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "Very well health"، وMayo Clinic".

- أعراض التهاب اللوزتين:

احمرار وتورم اللوزتين.

تكوُّن طبقة بيضاء أو صفراء على اللوزتين.

التهاب الحلق.

صعوبة أو ألم عند البلع.

الحمى.

تضخم وألم في العُقَد اللمفية الموجودة بالرقبة.

بحة الصوت.

رائحة الفم الكريهة.

ألم في المعدة.

ألم أو تيبس في الرقبة.

الصداع.

- أسباب تناول الآيس كريم بعد استئصال اللوزتين:

بعد استئصال اللوزتين، الشكوى الأكثر شيوعًا هي ألم الحلق، والذي يكون شديدًا، ما يجعل من الصعب على الشخص المصاب تناول الطعام أو الشراب.

لذا يفضل أن يتناول المريض الأطعمة الباردة، ولعل أبرزها الآيس كريم، لما يقدمه من فوائد، وتشمل:

- يساعد على تقليل التورم والألم في المنطقة المصابة.

- يساهم أيضًا في تخفيف التهاب الحلق، ما يجعل البلع أسهل.

- منع الجفاف والحفاظ على رطوبة الجسم، وهو أمر شائع بعد الجراحة.

- كما يوفر الآيس كريم بعض التغذية بعد الجراحة، خاصة إذا كان المريض يعاني صعوبة في تناول الطعام الصلب