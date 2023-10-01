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صور نادرة تجمع أحمد سامي العدل بوالده وأسرته.. الابتسامة لم تفارق وجهه

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحمد سامي العدل

لحظات حزينة عاشها الوسط الفني صباح اليوم السبت، بعد تلقيهم خبر وفاة أحمد سامي نجل الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ؛ وذلك نتيجة إصابته بمشاكل في القلب كانت تستدعي خضوعه لعملية تركيب صمام، لكنه رحل قبل أن يخضع للعملية بساعات.

صور نادرة لأحمد سامي العدل

بعد وفاة أحمد سامي العدل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور النادرة التي جمعت بين المخرج أحمد سامي ووالده الفنان سامي العدل، حيث ظهرت صورة له رفقة والده ووالدته الكاتبة ماجدة نور الدين.

وانتشرت صورة تجمعه مع والده سامي العدل وشقيقه، وعلامات السعادة والفرحة تسيطر عليهم، ونالت الصور تعاطف الكثير، وعلق العديد من المتابعين عليها، طالبين الدعاء له بالرحمة.

مرض المخرج أحمد سامي العدل

توفى المخرج أحمد سامي العدل بنفس المرض الذي عاني منه والده الفنان سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وتسبب هذا في نقله إلى المستشفى وحجزه بها عدة أيام.

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مشاهد ولحظات صعبة شهدتها جنازة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، حيث انهارت والدته من شدة البكاء، أثناء انتظارها خروج جثمان فلذة كبدها، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق بالمعادي، وتشيعه لمثواه الأخير، وودعته بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا حبيبي.. مع السلامة».

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وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازة المخرج أحمد سامي العدل، وبينهم المطرب أمير عيد، والمخرج ، والإعلامية بوسي شلبي، وهنادي مهنا، وإيمان العاصي وغيرهم من الفنانين.

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الأعمال الفنية لأحمد سامي العدل

أعمال فنية عديدة شارك بها المخرج أحمد سامي العدل ومنها مسلسل «فوق مستوى الشبهات» بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، و«حارة اليهود» كما أنه عمل مساعد مخرج في مسلسل «الحساب يجمع»، ومساعد مخرج في مسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم، وكانت آخر مشاركة فنية له بمسلسل «جميلة».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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