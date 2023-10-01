مع دخول الخريف.. كيف تتغلب على الإنفلونزا بسرعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع دخول فصل الخريف، ترتفع مخاطر الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك الإنفلونزا.

والإنفلونزا عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والصداع وآلام الجسم والتهاب الحلق والسعال.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الإنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا.

وأكد فريق من الأطباء الروس ضرورة استخدام الأدوية المضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرض جهاز التنفس للمرض.

وتحدثت صحيفة "ريدوس" الإلكترونية الروسية عن كيفية التغلب على العدوى الفيروسية بسرعة وبدون عواقب. ويحذر الأطباء، حسب الصحيفة، من أننا قد نواجه في الخريف الجاري نشاطا فيروسيا متزايدا، وفق ما نقل روسيا اليوم.

وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة في معدل الإصابات لا تصاحبها حاليا زيادة هائلة في عدد حالات العلاج في المستشفيات. ومع ذلك، على كل حال يجب اتخاذ خطوات احترازية من شأنها الحفاظ على الصحة. وعلى وجه الخصوص، يُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا و"كوفيد".

ويوصي الخبراء أيضا بالاهتمام بالأدوية المضادة للفيروسات. ومع ذلك، فإن موعد تعاطي الأدوية يعتبر أمرا مهما للغاية، ومن الأفضل القيام بذلك في اليوميْن الأوليْن بعد ظهور علامات المرض. ويقول الأطباء إن المرض في هذه الحال سيمر بسهولة أكبر وسينخفض خطر حدوث مضاعفات.