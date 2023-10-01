الامارات | 4 نصائح لأسنان جميلة وابتسامة مشرقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى منخفض من احترام الذات كانوا أكثر عُرضة لخطر اتباع عادات سيئة عندما يتعلق الأمر بصحة الفم.

هل تلجئين إلى إخفاء ابتسامتكِ لأنك قلقة بشأن الانطباع الذي تتركينه عن نفسكِ لدى الآخرين، وعادةً ما تلجأ النساء إلى مثل هذه التصرفات أكثر من الرجال.

سواء كنتِ تمتلكين أسناناً متعرجة أو تشعرين بالقلق بشأن رائحة الفم الكريهة أو ببساطة لا تشعرين بالرضا عن ابتسامتكِ، بات الآن بإمكانك عيش حياة مفعمة بالسعادة بشروطكِ الخاصة.

أظهرت الأبحاث أنه ثمة علاقة وثيقة بين «الإعجاب بالنفس» و«الكفاءة الذاتية»، لذلك قد يسهم تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة، فضلاً عن زيارة عيادة طبيب الأسنان بشكل متكرر في تعزيز ثقتكِ بنفسكِ. وتعد صحة الفم مهمة للنساء، لأن الهرمونات يمكن أن تؤثر على صحة فمك، وبالتالي على الابتسامة الجميلة. فيكتوريا فيتسمان، التي تحمل درجة دكتوراه في جراحة الأسنان، تقدم تالياً نصائح لأسنان رائعة وابتسامة استثنائية.

تبييض الأسنان في المنزل

إذا كنتِ تشعرين بالقلق بشأن لون أسنانك وتفضلين اللجوء إلى الحلول الطبيعية، يمكنك التفكير في تنظيف أسنانك بالفرشاة باستخدام صودا الخبز، حيث يحتوي العديد من معاجين الأسنان المتاحة تجارياً على هذا المُكوّن الفعّال. تتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض طبيعية، فضلاً عن كونها مادة كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان. وإضافة إلى ذلك، تخلق صودا الخبز بيئة قلوية في فمك، ما يمنع البكتيريا من النمو.

رائحة نفس منعشة

إذا كنتِ تشعرين بالقلق بشأن رائحة النفس الكريهة، فأنتِ بحاجة إلى التفكير في تجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات. للأسف، الثوم والبصل والقهوة سبب في تلك الرائحة. وإلى جانب تنظيف الأسنان، من المهم تنظيف لسانكِ. ستساعد مكشطة اللسان في إزالة البكتيريا من سطح لسانكِ، ويمكنكِ استخدام ملعقة نظيفة بدلاً من المكشطة لهذا الغرض. كما سيسهم غسول الفم المؤكسج في قتل البكتيريا التي تُسبّب رائحة الفم الكريهة بسرعة، حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. حافظي على فمكِ رطباً، إذ يؤدي جفاف الفم إلى انخفاض إنتاج اللعاب بينما أنتِ بحاجة إلى اللعاب للحصول على رائحة فم صحية. ويساعد الترطيب على إزالة بقايا الطعام، لذا احرصي على تناول الأطعمة الصحية.

ابتسامة بثقة

يخاف البعض من إظهار ابتسامتهم لشعورهم بالخجل أو رغبتهم في إخفاء أسنانهم أو أفواههم. ومع ذلك، فإن الابتسامة تجلب السعادة، ليس فقط لكِ ولكن لمن حولكِ، وتخلق انطباعات إيجابية لدى الآخرين. لذلك، عندما تشعرين بأنكِ مجبرة على إظهار ابتسامتكِ، ما عليكِ سوى أن تبتسمي. تُعزّز الابتسامة مزاجك وتقلل من التوتر. حاولي ألا تركزي على شكل ابتسامتكِ أو الأسباب التي قد تجعلكِ غير راضية عنها. تذكري أن ابتسامتكِ مشرقة، وأن الناس يرغبون في التعرف عليكِ والإعجاب بشخصيتكِ، وليس شكلكِ الخارجي.

أسنان مستقيمة

قد تفكرين في اللجوء إلى طب الأسنان التجميلي للحصول على أسنان مستقيمة رائعة المظهر. عند النظر في الخيارات المتاحة، تتمثل نصيحتي لكِ في التأكد من إختيار أفضل مزود خدمة مؤهل الذي سيحرص على توفير خطة علاج فردية مصممة خصيصاً لكِ. ويمكن أن تشمل خطة العلاج التقويم الثابت/المتحرك أو فينير الأسنان الثابت، أو فينير الأسنان المتحرك (سناب أون)، أو تقويم الأسنان التقليدي. وتماماً مثلما يختلف نمط حياة يختلف شكل الفم، لذلك لا يوجد خيار واحد يناسب الجميع. يعتبر من المهم أن يستمع طبيب الأسنان إلى احتياجاتكِ ويوفر خيارات تقويم الأسنان التي تناسب حاجتكِ وميزانيتكِ. تذكري أن أمراض اللثة وفقدان العظام والأسنان المفقودة يمكن أنّ ؤثر جميعها على ما إذا كان بإمكانك التوجه مباشرة إلى خيار تقويم الأسنان.