الامارات | مذاق «المحبوبة السمراء».. يحلق من دبي إلى 140 وجهة حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد القهوة طقساً ثقافياً عالمياً ومشروباً معشوقاً في أنحاء الأرض، وبمناسبة يوم «المحبوبة السمراء»، الذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر كل عام، أفادت طيران الإمارات بأنها تستهلك أكثر من 17 طناً من القهوة كل عام، مسلطة الضوء على تشكيلة فاخرة تُقدّم في صالات عملائها في المطارات وعلى رحلاتها إلى نحو 140 وجهة حول العالم.

وأضافت طيران الإمارات، أنها تعمل مع مجموعة من الموردين بما في ذلك لافازا، وكوفي بلانيت، وشركة نيروبي للقهوة والشاي، وغيرهم من الموردين المستقلين على مستوى العالم.

وتتيح مجموعة واسعة من الخيارات، مثل القهوة منزوعة الكافيين والكابتشينو والقهوة المثلجة، والأميركانو والإسبريسو والماكيتو، بالإضافة إلى القهوة العربية بالهيل والزعفران. وتُصنع هذه الأصناف جميعاً من حبوب لافازا التي تحتوي على روائح الجوز وشراب القيقب أو الكاكاو والفلفل الأسود. ويمكن لذوّاقة القهوة أيضاً الاستمتاع بحلوى «أفوجاتو أل كافيه»، حيث يُسكب الإسبريسو فوق الآيس كريم.

وتتعاون طيران الإمارات مع «كوفي بلانيت» الإماراتية منذ العقد الماضي لإنتاج القهوة للمناسبات الخاصة، والتي تستورد الحبوب الخضراء من أكثر من 23 دولة، وتقوم بتحميص وإنتاج حبوب البن والبن المطحون بعناية، بالإضافة إلى تصنيع الكبسولات القابلة للتحلل الحيوي في دبي.

وتعمل طيران الإمارات أيضاً مع «كوفي بلانيت» لابتكار مشروبات للمناسبات الخاصة مثل عيد الميلاد وعيد الحب، مثل الموكا مع الورد أو لاتيه البرتقال.

وفي الدرجتين الأولى والأعمال، تتعاون طيران الإمارات مع قهوة «لافازا»، وهي شركة إيطالية لتصنيع منتجات القهوة تأسست في تورينو عام 1895 على يد لويجي لافازا.

وتخصص في صالة الدرجة الأولى، في الكونكورس B بمطار دبي الدولي، منضدة للقهوة حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من ثلاثة أنواع، على يد خبراء يقترحون أفضل أنواع القهوة التي تناسب تفضيلات العملاء. وتتغير الاختيارات كل شهرين حتى يتمكن المسافرون من تذوق مختلف النكهات من أنحاء العالم.

ويتلقى طاقم طيران الإمارات تدريباً متخصصاً في القهوة، إذ يتعرفون على أصول القهوة وخلطاتها المختلفة وكيفية إعداد الكوب المثالي لكل عميل.

وفي جلسات التدريب العملي، يتعلم أفراد الطاقم كيفية تحضير وتقديم كل نوع من أنواع القهوة، ويتم تقييمهم في ما يتعلق بإعداد وتقديم القهوة العربية المميزة من طيران الإمارات.

كما يُؤخذ في الاعتبار جودة المياه المستخدمة في صنع القهوة، إذ تحرص طيران الإمارات على ضمان أن توفر خزانات المياه والمعدات المستخدمة في النقل وخطوط الإمداد مياهاً صالحة للشرب بشكل مثالي، من خلال التعقيم والصيانة والتدقيق المنتظم.

تاريخ

تفيد المراجع التاريخية بأن أصول القهوة تعود إلى إثيوبيا، حيث تقول الأسطورة إن أحد رعاة الماعز لاحظ التأثيرات المحفزة لحبوب القهوة عندما زاد نشاط ماعزه بعد تناولها. وفي القرن الـ15، شقت القهوة طريقها إلى شبه الجزيرة العربية، حيث أصبحت مكوّناً رئيساً في ثقافة المنطقة. وظهرت أولى مقاهي العالم في الشرق الأوسط، وسرعان ما انتشرت رائحة القهوة التي لا تقاوم وخصائصها المنشطة في أوروبا وخارجها، ما أدى إلى إنشاء مزارع البن في الأميركتين.

• 1 أكتوبر، يصادف اليوم العالمي للقهوة.

• الاختيارات في طيران الإمارات تتغير كل شهرين حتى يتمكن المسافرون من تذوق مختلف النكهات من أنحاء العالم.