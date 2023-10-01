الامارات | أحذية الخريف تتألق بدرجات الأحمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسيطر اللون الأحمر على موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2023-،2024 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأنوثة.

وأوردت مجلة «إيلي» المعنية بالموضة والجمال، أن الأحذية النسائية تتألق هذا الموسم باللون الأحمر البوردو، وهو لون مشبع وداكن ومطفأ يتمتع بمظهر يكتنفه الغموض، لذا فهو يمتاز بسهولة تنسيقه.

وأضافت أن «الأحذية تزهو أيضاً بدرجات فاتحة من الأحمر، مثل: القرمزي والناري والكرزي، وهي درجات تتناغم مع الملابس أحادية اللون الهادئة وكذلك الجينز. كما أنها تخلق توليفة جذابة مع اللون الوردي».

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فستجد ضالتها في الأحذية التي تتلألأ بالكرزي الميتالك ذات المظهر البرّاق، الذي يخطف الأنظار.