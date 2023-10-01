الامارات | «نتفليكس» تودّع زمن الـ «دي في دي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت منصة «نتفليكس» رسمياً أول من أمس، خدمة تأجير أفلام الفيديو على أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي) عبر البريد في الولايات المتحدة، وهي الصيغة التي كانت عام 1998 أساس انطلاقها قبل التطوّر الثوري المتمثل في اعتمادها البث التدفقي.

وأوضحت المجموعة التي تتخذ من لوس غاتوس في ولاية كاليفورنيا مقراً عبر موقعها الإلكتروني: «في عام 1998، أوصلنا أول قرص (دي في دي)، وهذا الصباح أرسلنا آخر قرص».

وكان فيلم «بيتل جوس» أول قرص «دي في دي» أوصلته «نتفليكس» إلى أحد العملاء في مطلع مارس 1998.

وعند طرح أسهمها للاكتتاب العام في مايو 2002، كانت خدمة «نتفليكس» تضم أكثر من 600 ألف مشترك يمكنهم اختيار ما يرغبون في استئجاره من بين 11 ألفاً و500 فيلم، لقاء اشتراك شهري بـ19.95 دولاراً.

وكان المشتركون يتلقون ما يطلبونه من أقراص «دي في دي» بواسطة البريد، ثم يعيدونها بالبريد بعد أن يشاهدوها، من دون رسوم بريدية.

وإضافة إلى تسلّم الفيلم مباشرة في المنزل، كانت إحدى النقاط المبتكرة في صيغة «نتفليكس» التي تميّزها عن متاجر تأجير أشرطة الفيديو المادية، تكمن في أنها لم تكن تحدد أي مهلة قصوى لإعادة القرص، ولا تفرض أي غرامات تأخير.