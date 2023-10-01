أضرار تجميد الخبز في الفريزر.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا استغناء عن الخبز البلدي أو الفينو، فله استخدام يومي في وجبات الإفطار، والغداء، والعشاء، كما أنه يمكن أن يكون «سناك» بين الوجبات أو «تصبيرة» باللغة المصرية، وهو أيضا وجبة الأطفال في المدارس، لذا تلجأ ربات البيوت غالبا إلى شراء الخبز بكميات كبيرة مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر وتجميده في الفريزر، فهل هناك أضرار لتجميد الخبز في الفريزر؟، وهذا ما يوضحه دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، بالإضافة للمدة المسموح بتخزينه فيها.

ما هي أضرار وضع الخبز في الفريزر؟

قال الدكتور محمد حلمي إنه لا يفضل وضغ الخبز في الفريزر لفترة طويلة، ويفضل تناوله طازجا أول بأول فتلك هي الطريقة الصحية لتناول كل الاكل بما فيها الخبز، ولكن إذا اضطرت ربة المنزل إلى شراء الخبز وتخزينه فيمكن أن تضعه في الفريزر لمدة محددة فقط، ولكن الأصل يفضل عدم وضعه في الفريزر نهائيا.

في حالة تخزينه فهناك اشتراطات لذلك، ولكن عادة ما تخزن ربة المنزل في أكياس بلاستيكية عادية، هو ما يؤدي في حالة تخزينها لتفرات طويلة إلى تفاعل البلاستيك مع العيش وبالتالي يصاب الأشخاص عند تناول الخبز، بالشوارد الحرة، وهي المسبب الرئيس للاتهابات وبالتالي السرطانات في الجسم، وذلك يفضل عند تخزين الخبز أن يوضع في أكياس مخصصة للفريزر أو الثلاجة وليس أكياس بلاستيكية عادية.

وحذر الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحاته لـ«هن»، من التخزين في الثلاجة بأي شكل، مؤكدا أنه يمنع تماما، لأن الرطوبة الموجودة في الثلاجة تسمح بتحول نشا الخبز لسكر مما يسبب الكثير من المشكلات الصحية كالنزلات المعوية وزيادة الوزن.

المدة الصحيحة لوضع الخبز في الفريزر والثلاجة

تعتبر المدة الصحيحة لتخزين الخبز في الفريز في 3 أيام فقط، ويفضل وضعه في الأكياس المخصصة للفريزر، وليست أكياس بلاستيكية عادية، ولا يفضل وضعه في الثلاجة على الإطلاق.

أما الطريقة المثلى لتخزين الخبز هي بوضعها في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم واحد.

اشتراطات تخزين الخبز

لوضع الخبز في الفريزر، هناك بعض الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار للحصول على أفضل فوائد من تناوله، وتجنب المخاطر التي تتعرض لها جراء تخزينه لفترات طويلة في الفريزر، ومن بينها:

حفظه الخبز فور شرائه مباشرة.

حفظه بعيدا عن أي بروتينات نيئة، مثل اللحوم والدجاج.

أن يكون الفريزر منظمًا وغير مزدحم لضمان دورة غاز التبريد وسلامة التجميد.

أن يتم الحفظ في أطباق أو أكياس الفريزر المخصصة.

كيفية تسخين الخبز

واحدة من أهم الامور عند إعداد الطعام هي تسخين الخبز، وأوضح استشاري التغذية العلاجية من أما لا يفضل وضع الخبز على النار مباشرة، وتركه مدة عشر دقائق فقط في درجة حرارة الغرفة قبل تناوله دون تسخين.

ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول الخبز؟

لا يفضل التوقف عن تناول الخبز نهائيا لأنه واحد من أهم مصادر الطاقة، والامتناع تماما عن تناول الخيز يمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير في الوزن وبصورة سريعة، وكذلك اضطرابات هرمونات الشبع، والهبوط الحاد في الدورة الدموية، وفقدان الكثير من الماء، وكذلك تخزين الكربوهيدرات في الجسم، وكذلك التسبب في مشكلات صحية ومشكلات مرضية مزمنة، كما أنه ينعكس على عملية التمثيل الغذائي بشكل كام.