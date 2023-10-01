مع بداية العام الدراسي.. أدعية للأمهات ليحقق أبنائهن النجاح والتوفيق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء من أهم العبادات التي يجب أن يحرص عليها المسلم، من أجل التقرب من الله وتخفيف الهموم وتوسعة الرزق وغيرها، وتحرص الأمهات على الدعاء لأبنائها، بالتوفيق والنجاح في الدراسة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أن الدعاء صلة بين العبد وربه، ووسيلة المسلم لتحقيق ما يتمناه، خاصة التوفيق والنجاح في الدراسة، ومن هذه الأدعية:

دعاء التوفيق في الدراسة

«يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، ياغافر ذنب داود، ويا كاشف ضر أيوب، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت».

أدعية للنجاح والتوفيق

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يا رب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا، اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين».

«اللهم إني أسألك أن تقضي حوائجي وترزقني السعادة في الدنيا والآخرة».

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الرجال».

«اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة».

دعاء لله سبحانه وتعالى للتوفيق

«اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي».

«اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا».