هل الأطعمة العضوية أكثر صحة من التقليدية؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - شكك أستاذ في جامعة هارفارد في صحة الادعاءات بأن الأطعمة العضوية أكثر صحة من الأطعمة التقليدية.

لطالما قيل أن الأطعمة العضوية أكثر صحة من الأطعمة التقليدية، لكن الدراسات لم تثبت ذلك.

قال روبرت بالبيرغ، الأستاذ في جامعة هارفارد، إن الأدلة على أن الأطعمة العضوية أكثر صحة من الأطعمة التقليدية غير قوية، كما أن استخدام المبيدات الحشرية أقل في الأطعمة العضوية قد لا يكون له تأثير على الصحة.

وأضاف: "لا يوجد دليل موثوق يوضح أن الأطعمة المزروعة عضويا أكثر تغذية أو أكثر أمانا للأكل. إذا اتبعنا العلم، فإن الأغذية العضوية تفقد ميزتها الواضحة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار بالبيرغ إلى مراجعة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2012، والتي نظرت في 237 دراسة حول الأغذية العضوية، حيث لم يجد الباحثون أي اختلافات مقنعة في العناصر الغذائية أو الفوائد الصحية بين الأطعمة العضوية والتقليدية.

وكان الاختلاف الرئيسي هو أن الأطعمة العضوية تحتوي على عدد أقل من المبيدات الحشرية.

وقالت الدكتورة دينا إم برافاتا، كبيرة معدي الدراسة: "لا يوجد فرق كبير بين الأطعمة العضوية والتقليدية إذا كنت شخصا بالغا وتتخذ قرارا يعتمد فقط على صحتك".

وتستخدم الأطعمة العضوية المبيدات الحشرية، ولكن وفقا لإدارة الزراعة الأمريكية، فهي تقتصر في الغالب على المصادر الطبيعية، مثل النحاس والكبريت، في حين أن المنتجات التقليدية يمكن أن تستخدم المبيدات الحشرية الاصطناعية.

ومع ذلك، لا يزال المزارعون العضويون يواجهون قيودا على الوصول إلى 25 مبيدا اصطناعيا، في حين يمكن للزراعة التقليدية استخدام أكثر من 900 مبيد.

وقال الدكتور بالبيرغ إن حظر المبيدات الاصطناعية من الأطعمة العضوية ليس له أي فوائد صحية. الحظر العضوي على المواد الكيميائية الاصطناعية فشل أيضا في تحسين سلامة الأغذية في الولايات المتحدة، نظرا لأن استخدام المبيدات الحشرية أصبح الآن منظما بشكل كبير في الزراعة التقليدية (استخدام المبيدات الحشرية اليوم أقل بنسبة 82% مما كان عليه في عام 1972).

وقال بالبيرغ: "يستنتج علماء الأغذية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، من الدراسات الاستقصائية أن "الفوائد الهامشية لتقليل تعرض الإنسان للمبيدات الحشرية في النظام الغذائي من خلال زيادة استهلاك المنتجات العضوية، تبدو غير ذات أهمية".

ولكي تعتبر إدارة الزراعة الأمريكية الأطعمة عضوية، يجب أن تتم زراعتها في تربة لا تحتوي على أي من المواد المحظورة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد.

وأشار بالبيرغ إلى أن الأمريكيين قد ينجذبون أكثر إلى الأغذية العضوية لأنهم يعتقدون أنها تدعم صغار المزارعين، ولكن هذا ليس هو الحال.

ولا يزال العديد من المستهلكين يعتقدون أن الأغذية العضوية تأتي من مزارع محلية صغيرة، ولكن معظمها يأتي الآن من مزارع صناعية بعيدة.

وتتطلب لوائح اللحوم العضوية تربية الحيوانات في ظروف تلائم سلوكياتها الطبيعية - مثل الرعي في مرعى - وتتغذى على مواد عضوية 100%، وعدم إعطائها أي مضادات حيوية أو هرمونات.

الجدير بالذكر أن دراسة فرنسية منشورة في JAMA Internal Medicine، أظهرت أنه من بين 70 ألف بالغ، كان لدى أولئك الذين تناولوا الأغذية العضوية نسبة أقل من السرطان بنحو 25% من أولئك الذين لم يتناولوا الأطعمة العضوية مطلقا.

وقبل ذلك بعامين، وجد تحليل في المجلة البريطانية للتغذية، أن اللحوم العضوية والحليب توفر 50% أكثر من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعتبر حيوية لصحة الدماغ والقلب، مقارنة بالمنتجات غير العضوية.