دراسة: الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أكثر سمية من التقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - خلصت دراسة حديثة إلى أن الأكياس القابلة للتحلل والبلاستيكية المعاد تدويرها أكثر سمية من الأكياس البلاستيكية التقليدية.

وأظهرت الأكياس القابلة للتحلل مستويات سمية عالية تسببت في تلف خلايا الأسماك، كما أظهرت الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها مستويات سمية أعلى من الأكياس التقليدية.

باحثو الدراسة حللوا 3 أنواع من الأكياس، كيس قابل للتحلل مصنوع من النشا النباتي، وكيس بلاستيكي معاد تدويره، وكيس بلاستيكي تقليدي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إذ قاموا بتعريضها لأشعة الشمس كي تتحلل، ثم قاموا أيضا بتحويلها إلى سماد واختبروا سمية المركب الناتج.

قال سينتا بورت، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد فوجئنا بأن الخلايا المعرضة للأكياس البلاستيكية التقليدية لم تظهر أي أثر للسمية، فيما اكتشفنا ذلك في تلك القابلة للتحلل، مما أدى إلى انخفاض قدرة الخلية على البقاء".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها أيضا مستويات سمية أعلى من الأكياس التقليدية".

وقال المؤلفون إن المركبات الكيميائية المحددة المضافة إلى هذه الأكياس القابلة للتحلل لا يمكن تحديدها في الدراسة، حيث أن العديد من الإضافات محمية ببراءات الاختراع.

ولكن من المرجح أن تكون عبارة عن مواد ملدنة، وهي مركبات تضاف إلى البلاستيك لجعله أكثر مرونة.

وخلص الباحثون إلى أن هذا العمل يوضح السمية المرتفعة للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، والبلاستيك القابل للتحلل، مقارنة بالمستخلصات البلاستيكية التقليدية.