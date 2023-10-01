«بق الفراش» يغزو باريس وسط مطالب بالتعبئة العامة.. اعرفي طرق القضاء عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

من بين الحشرات التي تنتشر حشرة البق، وهي من الآفات المزعجة لقدرتها على التخفي بحيث يصعب العثور عليها، كما أنها تشكل مخاطر صحية على المنزل والأسرة؛ إذ تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وفي بلدان عديدة يعد بق الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها، مثلما طلبت مدينة باريس من الحكومة معالجة مشكلة هذا النوع الطفيلي من الحشرات، وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات.

البق يغزو باريس والحكومة تسابق الزمن للقضاء عليه

وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذا الطفيل في الأسابيع الأخيرة، إذ أن «بق الفراش» مشكلة كارثية، كما أوردت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

وحث مجلس مدينة باريس، الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل، ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة.

ويبدو أن هذه الزيادة ليست أمرًا غريبًا، فقد اجتاح بق الفراش، الذي عاود الظهور منذ التسعينيات، أكثر من منزل في السنوات الأخيرة، وأوضح عالم الحشرات المتخصص في بق الفراش، جان ميشيل بيرينجر، أن البق يفضل الأماكن المظلمة، وعلى سبيل المثال، السينما هي مكان المعيشة المثالي لبق الفراش، ولم تعد المسألة تتعلق بالنظافة، فيمكن نقل بق الفراش إلى المنزل بسهولة، إذ يمكنه أن يعيش لمدة تصل إلى 12 شهرًا خاصةً في ظروف الرطوبة ودرجة الحرارة.

القضاء على بق الفراش

وأوضح عالم الحشرات، أنه من الممكن القضاء على هذا الطفيلي حسب مرحلة تطوره وكثافته ومدى انتشاره وحينها يتم اختيار البروتوكول المناسب، وعن أفضل طرق الحماية، ينصح بوضع كل من يحتاجه حشرة البق في كيس بلاستيكي أو استخدام رذاذ طارد للبعوض، ومن الممكن غسل الغسيل عند درجة حرارة 60 درجة.

طرق تساعد على التخلص من البق في المنزل

وللتخلص من بق الفراش، وفق موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الطبية، فإن أولى طرق التخلص منه هي:

- البحث عن الشقوق الموجودة فيها الحشرة وفحصها باستخدام المصباح اليدوي.

- في حالة رؤية الحشرة، يمكن قتلها أو التقاطها بشريط لاصق، ثم تنظيف المنطقة بالماء والصابون، والمكنسة الكهربائية.

- للتخلص من البق في المنزل هي رشه باستخدام مسحوق أو رذاذ مثل المبيدات الحشرية.

- استخدام بخاخات الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت النعناع، أو مسحوق حمض البوريك.

- استخدمي مصيدة الحشرات مثل المصيدة اللاصقة، ورش أوراق الريحان في كل أنحاء المنزل، لأن ذلك يعمل على طرد بق الفراش، وتساعد رائحته النفاذة على التخلص منه.

- تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم.

نصائح أخرى تخلصك من البق، يجب تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار بانتظام.

- بجانب غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة، واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر.

- بالإضافة إلى استخدام المجفف، ضعي الأشياء التي لا يمكن غسلها في أكياس بلاستيكية، وتخزينها لعدة أيام عند 17 درجة مئوية تحت الصفر.

- استخدام صودا الخبر برش كمية كبيرة منها، على المناطق المتواجد بها بق الفراش، واحتفظ بها لعدة أيام متتالية ورشيه مرة أخرى كل يوم، حيث تساعد صودا الخبز في تجفيف البق ويؤدي لموتها.

- بعد التخلص من البق اختاري الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق، وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج، واحرصي على سد الفجوات الموجودة في الأثاث.

- استخدمي المبيدات الحشرية، أو الاستعانة بشركة مكافحة الآفات.